Sospechoso de empujar a niño desde un museo fue acusado por intento de asesinato

Entretanto, se conoció que la víctima, de 6 años, se encuentra en estado crítico luego de presentar fracturas en columna vertebral, piernas y un brazo.

El sospechoso compareció este martes ante el tribunal de menores de Bromley, en el sureste de Londres, explicó el cuerpo armado en un comunicado, en el que no precisó su nombre porque es menor de edad.

Durante su audiencia, no hizo ninguna declaración, salvo para confirmar su identidad y su dirección, constató un periodista de la AFP.

El niño de seis años, que estaba visitando Londres junto a su familia, reviste fracturas en la columna vertebral, en las piernas y en un brazo, y padece además una hemorragia cerebral, según indicó la acusación este martes durante la comparecencia del sospechoso.

La víctima está en "estado crítico" pero "estable", había explicado la policía previamente.

El niño fue empujado el domingo por la tarde desde el 10º piso del museo Tate Modern y cayó en una azotea del quinto piso, donde fue auxiliado y evacuado en helicóptero a un hospital.

El sospechoso fue arrestado en el lugar de los hechos. No conocía a la víctima, según la Policía, que el lunes afirmó que trataría este incidente como "un acto aislado, sin móvil claro o aparente".

El jueves tendrá que comparecer de nuevo, ante la corte criminal londinense de Old Bailey.

La Policía lanzó un llamado para recabar testimonios.

Nancy Barnfield, una mujer de 47 años que se encontraba en el mismo piso, recuerda haber oído un ruido "fuerte", el de la caída del niño, y luego a una mujer gritando: "¿Dónde está mi hijo?", según la agencia de prensa PA.

Hubo gritos y una mujer que temblaba y "lloraba desesperadamente", indicó por su parte Olga Malchevska, una periodista de la BBC que se encontraba en el museo junto a su hijo de 4 años.

Después de ello, la gente rodeó al presunto autor del incidente y lo retuvo hasta que llegó la Policía, dijo Nancy Barnfield, que afirmó que el sospechoso parecía tranquilo.

La Tate Modern, un museo de arte moderno situado a orillas del Támesis, es uno de los lugares turísticos más visitados del Reino Unido.