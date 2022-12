South Miami se convierte en la primera ciudad de EE. UU. en exigir uso de paneles solares

La iniciativa es liderada por el alcalde Philip Stoddard y busca reducir el consumo de energía eléctrica en los hogares.

South Miami hace parte del condado de Miami Date y se ha convertido en orgullo del estado de la Florida por las repercusiones que ha tenido este proyecto en ciudades cercanas.

Fue precisamente su interés por el cuidado del planeta el que hizo que, desde su posición como alcalde, Stoddard lograra conseguir la aprobación de una ley que requiere a propietarios de viviendas nuevas instalar paneles solares en sus techos.

“Tenemos que reducir nuestras emisiones de carbono. Se puede hacer con los árboles y con paneles solares, pero se tiene que hacer algo (...) perdemos el tiempo cuando no hacemos nada”, afirma el funcionario.

Desde hace tres años su casa funciona cien por ciento con energía solar. “De hecho estábamos produciendo mucha electricidad extra con los paneles solares, así que compramos un carro eléctrico y ahora no tenemos que ir a la gasolinera, nuestro carro no tiene exosto, no contamina, tampoco es un híbrido, es eléctrico”, cuenta Stoddard.

Ahora decenas de personas, incluso fuera de la ciudad, están transformando su hogar. No solo para cuidar el planeta si no también el bolsillo, pues su factura baja hasta en un noventa por ciento.

“Así debería ser en toda la Florida, la gente duda porque cree que es costoso, pero la verdad es que se paga muy rápido y el ahorro es total. El valor de la factura es muy bajo”, asegura Catharina Bernabei, residente de South Miami.

“Los paneles solares van a producir durante el día toda la corriente que necesitamos tanto de día como de noche”, añade Emilio Estebez, director de operaciones de Goldin Solar.

Se estima que el tiempo de vida útil de los paneles sea de 40 años. Sin embargo, fabricantes afirman que pueden seguir produciendo energía hasta 80 años.