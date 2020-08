“Soy libre”: hombre salió del clóset a sus 90 años

Kenneth Felts, un ciudadano estadounidense, a sus 90 años decidió revelar que es homosexual por medio de sus redes sociales. Lo descubrió a los 12, pero pasó toda su vida escondiéndolo.

El hombre le contó primero sobre su homosexualidad a su hija, luego a sus familiares y amigos. Ocurrió mientras realizaba su autobiografía durante la cuarentena.

Felts explicó que en la época en la que creció ser homosexual no solo estaba mal visto, sino que también era ilegal. Además, se encontraba en el seno de una familia cristiana la cual le inculcaba el sentimiento erróneo de que, si salía del clóset, probablemente iría al infierno.

“Como adolescente, habiendo descubierto mi afinidad con las personas del mismo género, inmediatamente me pregunté qué hacer con este nuevo conocimiento de mí mismo. De joven ya había aprendido que ser gay no era aceptable en mi cultura, en mi religión. Sin embargo, no podía ignorar o contar esta impactante revelación a mi círculo social, así que lo escondí dentro de mí. Desde ese día en adelante, traté de no expresar exteriormente mi persona. Cada decisión que tomé se basaba en si otros me percibirían o no como gay", publicó en su cuenta de Facebook.

El amor de su vida

Después de haberse graduado de la universidad y servir en el ejército de su país durante la Guerra de Corea, a finales de los años 50, se fue a vivir a California.

Publicidad

Allí conoció a Phillip Jones, el amor de su vida. Vivieron juntos durante un año, pero esconder su homosexualidad debido a la intolerancia superó a Felts. Dejó atrás su relación y trabajó para volver a casa.

En Denver se radicó, se casó con una mujer de su parroquia y tuvo una hija, pero se separó para el año 1980. No fue capaz de salir del clóset en ese momento por miedo a perder la custodia de su hija, quien hace 25 años le contó que es lesbiana. En ese momento, el hombre sintió que los roles estaban invertidos.

Felts extrañaba al amor de su vida, por lo que emprendió una búsqueda en sus redes sociales, pero una sobrina de Phillip Jones le confirmó que murió hace algunos años.

“Phillip Allen Jones fue el amor de mi vida. Hoy tengo un corazón muy triste y solitario. Mi primer y más grande amor ha fallecido. Vivió una vida plena y feliz, me lo dijo su sobrina. Su compañero de muchos años falleció hace solo unos años y Phillip permaneció solo por el resto de su vida”, escribió Kenneth en su perfil de Facebook.

Publicidad

Hoy en día Kenneth Felts luce orgulloso los colores de la comunidad LBGTQ y se muestra feliz por la decisión que tomó.