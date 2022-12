Stephen Hawking fue hospitalizado de emergencia en Italia

El científico inglés Stephen Hawking tuvo que ser internado de emergencia en el hospital Gemelli de Roma, luego de presentar un decaimiento. Según el representante del investigador, su estado de salud es estable.

Hawking había participado esta semana en un encuentro auspiciado por el Vaticano, en el que se fustigó la débil reacción de la comunidad científica frente a los desafíos del cambio climático.

Stephen Hawking asistió al evento en la sede religiosa del catolicismo, no obstante que es un declarado y acérrimo ateo. Desde 1986, el científico inglés hace parte de la Academia Pontificia de las Ciencias, que reúne a investigadores independientemente de su afiliación religiosa.

En un artículo publicado justamente este viernes en el periódico The Guardian, el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, había pintado un difícil panorama ambiental producto de la mezcla de problemáticas como el cambio climático, la extinción de especies, epidemias, la superpoblación y el aumento de la acidez en los océanos.

En un análisis sobre la situación mundial publicado este viernes en el diario The Guardian, el científico alertó sobre los retos ambientales, de cambio climático, producción de alimentos, sobrepoblación, la aniquilación de otras especies, las epidemias y acidificación de los océanos.