Su exsuegro le exigió desalojar la casa y ella la demolió: "Quería su terreno, pues ahí está"

Yumiko Ramírez, madre de cuatro hijos, tomó la decisión de demoler su casa ubicada en Chancay, Perú, debido a un conflicto legal con su exsuegro, Pablo Honorato Vega.



La mujer contrajo matrimonio con Ricardo Vega en 2003 y decidieron construir la casa de 3 pisos en el terreno que pertenece a Pablo Honorato, quien hoy es su exsuegro. Sin embargo, la pareja se separó y su excompañero sentimental se fue a vivir con otra.

Pero el conflicto no terminó ahí. El abuelo paterno de sus hijos le exigió a Yumiko desalojar el lote donde está construida la casa. Ante la petición de su exsuegro, la mujer optó por salir del lugar. Eso sí, no sin antes destruir la vivienda.

Yumiko contrató a trabajadores para que le ayudaran a demoler la casa. En video quedó captado el momento en el que los hombres destruyen, a punta de martillos, toda la edificación.

“El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos que indican que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado”, dijo la mujer en entrevista con Todo Noticias.

Agregó: “Nos desalojan porque a mí me están pidiendo el terreno, pero no la edificación. Quería su terreno, pues ahí está su terreno, la casa no”.



La mujer recalcó que “me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Solo pido disculpas a mis hijos por darle de familia a esa gente que no vale la pena, pero seguiré luchando contra todos esos”.