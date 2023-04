Su perro mató a su hermano menor y ahora él deberá responder ante la justicia: doble tragedia

Gary Stevens, de 53 años, deberá responder ante la justicia luego de que su perro mordiera brutalmente a su hermano menor hasta causarle la muerte. El ataque se presentó dentro de una casa ubicada en la ciudad de Derby, en Inglaterra.



El lamentable hecho tiene conmocionada a la familia Stevens, luego de que uno de sus hermanos falleciera tras ser ferozmente atacado por el perro mientras reposaba en una vivienda ubicada en Cameron Road. La víctima, identificada como Wayne Stevens, de 51 años, murió después de que el perro de su hermano Gary lo atacara abruptamente, mutilando partes del cuerpo.

El suceso ocurrió alrededor de las 5:50 de la mañana del sábado, mientras el hombre de 51 años se encontraba descansando dentro de la casa. Al recibir el reporte de una persona que había sido atacada por un perro y se encontraba gravemente herida, la policía local se apresuró a llegar al lugar de los hechos, donde yacía Wayne Stevens.

Al ver la situación, los oficiales se vieron en la obligación de dispararle al perro que se encontraba fuera de control, debido al peligro que representaba tanto para las autoridades como para los demás miembros del vecindario. El animal murió en el lugar y el hombre herido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención.

A pesar de los esfuerzos médicos por salvar su vida, Wayne Stevens tenía múltiples lesiones en el cuerpo que le causaron la muerte.

Por su parte, Gary Stevens fue detenido por la policía, acusado de ser la persona a cargo de "un perro peligrosamente fuera de control" que causó la muerte de su hermano y deberá comparecer ante la justicia este lunes 24 de abril de 2023, en el tribunal de magistrados del sur de Derbyshire.

Los demás miembros de la familia Stevens han rendido homenaje a Wayne tras su repentina muerte. Su hermana Julie le dedicó un sentido mensaje por medio de la plataforma de Facebook: “RIP a nuestro querido hermano Wayne. No puedo creerlo, todavía estoy en estado de shock al escuchar la noticia de que realmente te has ido. ¿Por qué no puede ser solo un sueño del que podamos despertar? Te amaré siempre, hermano, y siempre te extrañaremos. Vuela alto en el paraíso hasta que nos volvamos a encontrar”.

Otro de los hermanos, identificado como Scott, comentó en esta misma plataforma social que las palabras no alcanzaban a explicar el dolor que sienten como familia: “Han pasado solo cuatro días desde que tomamos una cerveza. Lo amo tanto. Espero que se reúna con papá en el cielo y resuelvan sus problemas porque ahora son vecinos por la eternidad, así que hagan las paces".