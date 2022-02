Sube a 23 el número de personas fallecidas tras consumir cocaína adulterada

La muerte en Argentina de 23 personas por consumir cocaína adulterada, adquirida en un barrio de invasión de la provincia de Buenos Aires, ha generado gran conmoción social y puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar la lucha contra el narcotráfico y las adicciones, en el difícil contexto de altas tasas de pobreza que vive el país.

Las alarmas se encendieron este miércoles cuando los médicos detectaron cuatro pacientes en el hospital municipal de Hurlingham que habían fallecido por haber consumido cocaína y luego se reportaron pacientes en los hospitales de la jurisdicción de la Fiscalía General de San Martín, que tomó el caso y emitió una advertencia a la población de la circulación de cocaína de “altísima toxicidad”.

Los pacientes perdían el conocimiento a minutos de consumir la cocaína y en ese estado llegaban a los hospitales, según han repetido diversas autoridades en los medios. De acuerdo a fuentes policiales citadas por medios locales, uno de los intoxicados admitió que había comprado la droga en las inmediaciones de "Puerta 8", una villa de emergencia situada en Tres de Febrero. Y allí apuntaron los operativos policiales.

“Es un caso inédito”, explicó al canal TN el secretario de Política Criminal de la Procuración de la provincia de Buenos Aires, Francisco Pont Verges, que agregó que no hay registro de casos similares en esa provincia.

VÍCTIMAS

Según los últimos datos de la provincia de Buenos Aires, ascendieron a 23 los muertos por consumir cocaína adulterada y 84 personas están internadas, de las cuales 20 están con respirador en hospitales de doce localidades. “Hemos estabilizado la situación. Podría haber sido una tragedia mayor”, dijo el jefe de Asesores del Gobierno provincial, Carlos Bianco, en una rueda de prensa.

No obstante, las autoridades sanitarias bonaerenses continúan con la alerta epidemiológica emitida este miércoles a todos sus hospitales tras la serie de casos fatales y graves por el consumo de la droga envenenada.

También emitieron un comunicado inédito de alerta para que aquellos que hubieran adquirido cocaína en las últimas 24 horas no la consuman o acudan a un centro de salud si la ingirieron y padecen síntomas.

ADULTERADA

La droga que incautaron las autoridades en los registros se encuentra en envoltorios de nylon rosa que contiene la sustancia blanca en el interior, indicó Pont Verges. La Justicia se encuentra realizando las pericias del componente que se encontró en esos envoltorios y que se agregó a la cocaína. Pero las autoridades provinciales estiman que puede tratarse de una sustancia que contenga opioides por la respuesta favorable de los pacientes al tratamiento con Naloxona en los hospitales.

CASO POLICIAL

Desde el mediodía del miércoles, la Policía de la provincia de Buenos Aires ha desplegado operativos en la zona de la llamada "Puerta 8" a los que se sumaron durante la madrugada registros en varios puntos de la provincia. Según dijeron voceros de la Fiscalía General de San Martín a EFE, quedaron detenidas seis personas y se incautaron dosis de marihuana y cocaína que eran similares a las encontradas en las primeras víctimas.

Durante la madrugada se sumaron los registros e incautaciones de drogas de la Justicia federal. El ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, afirmó a varios medios que se sumaron este jueves 7.000 a 8.000 dosis a las incautaciones de 5.600 dosis realizadas el miércoles.

Y confirmó en una rueda de prensa que en esos operativos se detuvo al llamado “El Paisa”, como sospechoso de vender la droga adulterada, que tenía fecha de captura desde 2018. “Descabezamos la cúpula de la banda”, agregó Berni.

OPOSICIÓN

El caso abrió interrogantes sobre el avance del narcotráfico en Argentina y la persistencia de los "búnker" de venta de drogas, ya que el de "Puerta 8" había sido registrado en diciembre pasado. El oficialista Berni recordó que la cocaína no se produce en Argentina y que en la ciudad de Buenos Aires y en los dos primeros cordones que la rodean diariamente se venden entre 200.000 y 250.000 dosis.

La coalición opositora a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) responsabilizó al Gobierno de Alberto Fernández de no combatir el narcotráfico. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal habló de “Estado ausente, que mira para otro lado”, en tanto la ex ministra de Seguridad de la nación Patricia Bullrich dijo que “si el Gobierno no da esa batalla, la guerra entre bandas convierte al país en un coto de caza”, en sus cuentas de Twitter.

El familiar de un paciente preguntó ante la prensa en la puerta del hospital de Hurlingham: “¿Al sector político, policial, queremos erradicar la droga? ¿O queremos seguir enriqueciéndonos con la desgracia ajena, con la pobreza, con la gente que vive en las villas?”.