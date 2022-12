¿Sueña con casarse en Las Vegas? Conozca lo fácil y económico que puede ser en San Valentín

El aeropuerto de la ciudad del pecado ha habilitado en el área de recogida de equipaje una zona para obtener la licencia de matrimonio.

El condado de Clark, que gestiona las uniones civiles en Las Vegas, abrió hace unos días una oficina temporal que entrega estos permisos en el aeropuerto internacional McCarran.

El sábado no dejaron de llegar parejas interesadas en conseguir el documento, sin siquiera haber puesto los pies en la ciudad.

"Estoy muy contenta de que hayan hecho esto, porque es mucho más estresante llegar al aeropuerto, luego ir a la oficina del condado y esperar", explicó Stefani, venida de Dallas (Texas) para casarse con Kisha.

Este servicio ha sido "indoloro y muy rápido. O sea, muy práctico".

La oficina del aeropuerto, que estará abierta hasta el 17 de febrero, entrega una licencia por 77 dólares válida en todos los lugares de Las Vegas, incluidas las famosas Cannabis Chapel, Elvis Chapel, Chapel in the Clouds o Viva Las Vegas Wedding Chapel.

La industria de las bodas genera más de 2.000 millones de dólares al año a la economía local. El condado de Clark otorga unas 80.000 licencias anuales, más que en cualquier otro lugar de Estados Unidos.

Alrededor de 1.500 son emitidas para San Valentín, que se celebra el 14 de febrero.

Este año se prevé que haya más actividad de lo normal, ya que la fiesta de los enamorados cae dos días antes que el Año Nuevo chino, que a su vez coincide con un fin de semana largo para los estadounidenses.