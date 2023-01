Sufría un terrible dolor de espalda y en el hospital descubrieron que tenía tres riñones

Lo que hallaron en el cuerpo del hombre es conocido como riñón supernumerario. Solo se han encontrado 100 casos en el último siglo y medio.

La noticia se conoció gracias al reporte de unos doctores brasileños del hospital do Rim, en São Paulo en el New England Journal of Medicine (NEJM).

Explicaron que, debido a su dolor en la espalda, creyeron que podría tratarse de una hernia de disco, por lo que practicaron una tomografía computada para confirmarlo. Fue entonces cuando descubrieron que el hombre tenía tres riñones, en lugar de dos.

Su órgano izquierdo tenía apariencia normal, pero el derecho era resultado de la fusión de dos riñones.

"Nunca habíamos visto algo así. Fue una sorpresa, seguida de la preocupación de que hubiera algo mal con la salud del paciente", contó Renato Foresto. Uno de los médicos que hizo el descubrimiento e informe para la revista.

Los profesionales de la salud explicaron que el hecho de tener tres riñones, en el caso de este hombre de 38 años, no afecta su función renal, pues los análisis no mostraron anomalía alguna.

Luego del gran hallazgo, pudieron determinar que lo que provocaba el dolor era una hernia de disco, tal como lo plantearon inicialmente.

En la revista de medicina también se explicó que este tercer riñón está relacionado a una posible falla producida en el embrión cuando se están formando los riñones. En ese momento, por alguna razón desconocida, uno de los futuros riñones se divide en dos.

Este tercer órgano es tan extraño de hallar que se han documentado solo unos 100 casos en el último siglo y medio de literatura médica.