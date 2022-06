Sufrió un accidente, le hicieron tomografía en la cabeza y descubrieron una bala en su cráneo

Un hombre de 28 años tuvo un grave accidente de tránsito después de que perdió el control de su motocicleta mientras viajaba por una calle de la provincia de Jujuy, en Argentina.

También lea: Niño fue encontrado muerto en su habitación tras inhalar el helio de su globo de cumpleaños

Tras el accidente, el motociclista fue remitido de urgencia a un hospital, donde los médicos hicieron un hallazgo insólito. Tras una tomografía, con el objetivo de descartar algún daño cerebral, encontraron una bala alojada en su cabeza.

Publicidad

Según información del medio local Crónica , los galenos no pudieron ocultar su sorpresa, puesto que no entendían cómo la bala había ingresado a la cabeza del hombre, quien no tenía ninguna lesión o cicatriz que explicara cómo ingresó dicho proyectil.

Puede ser de su interés: Policías detuvieron a una joven por robo, la dejaron libre y a los 20 minutos la capturaron de nuevo

Los especialistas decidieron realizar más exámenes y fue remitido a otro hospital. Allí se encuentra bajo observación.

En una imagen de la tomografía se puede ver el proyectil incrustado en medio del cráneo de este hombre.