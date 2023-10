Supuesto fantasma se coló en transmisión en vivo de programa de televisión: impresionante video

El equipo de un programa de televisión en Argentina captó un fenómeno inusual en plena transmisión en vivo. Las imágenes, que se hicieron virales en redes sociales, muestran lo que parece ser un fantasma.



El hecho ocurrió el pasado 20 de octubre, mientras los presentadores José Bianco y Matías Bertolotti conducían el programa de meteorología Fenómenos, emitido por Todo Noticias en Argentina. El supuesto fantasma apareció mientras los conductores daban el pronóstico del clima.

El video muestra una figura transparente que corre rápidamente. "¿Qué es esto? ¿Qué es, un reflejo? Es una persona que corre y desaparece... No tiene patas. No estamos jodiendo, se los digo en serio", expresó uno de los presentadores.

La grabación generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Hay quienes apoyan la teoría de que se trató de un fantasma, mientras que otros simplemente aseguran que pudo haber sido el reflejo de la cámara o de alguna persona.

"Es el reflejo de alguien que corre atrás de la cámara", "Era una pobre alma en pena tratando de escapar de este país", "Los fantasmas no son más que almas que no han podido salir completamente de este plano o que regresan. Octubre y noviembre son meses de mucho movimiento de energía y de apertura de umbrales, meses en los que más espíritus vagan por nuestro plano físico. No hay que temerles, salvo que se vuelvan molestos" y "Eso no es un fantasma, más bobos lo que les creen" fueron algunos comentarios.

Publicidad

Mujer apuñalada por su ex afirma que un grupo de fantasmas la salvó

De otro lado, una maestra de primaria, que sobrevivió a un brutal ataque con arma cortopunzante por parte de su expareja aseguró que tres fantasmas la ayudaron a mantenerse con vida. Aunque muchos creen que fue una alucinación de su mente al estar moribunda, ella está convencida de que alguien en el más allá la estaba cuidando.

Mientras la mujer bajaba por las escaleras de su hogar, fue agredida por la espalda por su excompañero sentimental, quien le propinó 16 puñaladas en cuello, rostro y brazos.

Su atacante fue encontrado muerto en un acantilado al día siguiente del ataque. Las autoridades creen que fue un suicidio.



En su momento, la joven aseguró que su estrategia para dejar de ser atacada fue hacerse la muerta. Sin embargo, ahora, casi tres años después del fatídico encuentro, confesó al pódcast Otherworld que supuestamente tres fantasmas le ayudaron a no desfallecer.



Publicidad

Dijo que la primera persona a la que presenció fue a su abuela paterna Jeanie, a quien vio mientras estaba envuelta de sangre en el baño. Después tuvo un encuentro con Vicky, su mejor amiga de la escuela, quien meses antes del ataque se había quitado la vida.

La tercera persona dentro del camino fue Alyssa Burkett, una madre que murió en condiciones similares en su natal Texas, diciendo que ella "literalmente la levantó y la sentó erguida", lo cual le ayudó a tomar su teléfono para llamar a las autoridades.