Suspenden a reconocido periodista de The New Yorker que se masturbó durante reunión en Zoom

Jeffrey Toobin, reconocido periodista de The New Yorker, fue suspendido por la revista estadounidense tras ser sorprendido masturbándose durante una reunión de trabajo por la plataforma Zoom.

El veterano reportero, autor de varios libros y quien en agosto pasado lanzó True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump, se pronunció a través de un comunicado difundido el pasado lunes, según indicó el medio Infobae.

"Cometí un error vergonzosamente estúpido, creyendo que estaba fuera de cámara. Pido disculpas a mi esposa, familia, amigos y compañeros de trabajo", aseguró.

Asimismo, Toobin agregó que, en ese momento, pensaba “que no era visible” a través de la plataforma.

“Pensé que nadie en la llamada de Zoom podía verme. Pensé que había silenciado el video de Zoom ", anotó.

En la reunión donde se presentó el bochornoso episodio, de acuerdo con el medio norteamericano Vice, participaban varios periodistas y estaban haciendo un ejercicio de simulación de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos .

Según Vice, dos personas hablaron bajo anonimato y aseguraron que vieron a Jeffrey Toobin masturbándose, pero que no saben qué tanto vieron los demás.

Además, de acuerdo con el medio estadounidenses, agregaron que, durante un receso en medio del encuentro, el reportero bajó la cámara mientras aparentemente estaba en otra videollamada y lo vieron tocándose el pene.

El periodista se desconectó y luego volvió sin percatarse de que lo habían visto en esa situación.

Ante la suspensión del experimentado reportero de 60 años de edad, el editor jefe de The New Yorker, David Remnick, envió un comunicado a los trabajadores de la revista para informarles sobre la situación.

“Como habrán leído en varios informes de noticias hoy, uno de nuestros escritores, Jeff Toobin, fue suspendido después de un incidente en una llamada de Zoom la semana pasada. Tengan la seguridad de que nos tomamos estos asuntos muy en serio y lo estamos investigando”, dice el documento.

Jeffrey Toobin lleva más de años como escritor y, desde 2002, también hace parte de CNN, donde es analista legal en jefe. Sin embargo, tras el incidente en Zoom, pidió una licencia.

“Jeff Toobin ha pedido un tiempo libre mientras se ocupa de un problema personal, que le hemos concedido”, aseguró un portavoz de CNN.

El hecho por el que Toobin fue suspendido en The New Yorker se registró durante los primeros días de octubre.