Suspenden libertad condicional de Oscar Pistorius

En un comunicado hecho público hoy, el Ministerio Fiscal considera que Pistorius, que el pasado octubre fue condenado a cinco años de cárcel por el homicidio en 2013 de su novia, Reeva Steenkamp, no cumplía con los requisitos legales para optar a la libertad condicional.

La familia Steenkamp aseguró no haber seguido las noticias porque estaban celebrando el aniversario de la modelo, que hoy habría cumplido 32 años, pero su tío, Michael Steenkamp, declaró a los medios locales que, independientemente de lo sucedido, "la justicia seguirá su curso".

El pasado 8 de agosto las autoridades penitenciarias de la prisión de Kgosi Mampuru II anunciaron que Pistorios saldría en libertad condicional el próximo viernes 21 de agosto tras haber cumplido diez meses de su pena, una sexta parte del total, como dictan las leyes sudafricanas.

Sin embargo, hace dos días el Movimiento de Mujeres Progresistas de Sudáfrica (PWMSA, en inglés) presentó una petición ante el ministerio de Justicia porque consideraba que la decisión de liberar a Pistiorius durante el Mes de la Mujer era un insulto hacia todas las mujeres y, en especial, a Reeva Steenkamp.

Aunque el Ministerio Fiscal consideró que los argumentos del PWMSA "no tenían fundamento legal", sí decidió revisar con detalle el caso y asegurarse de que el procedimiento seguido por las autoridades penitenciarias de Kgosi Mampuru II "se ajustaba a la ley", dice el comunicado.

Según el Código Penal sudafricano, una persona "debe haber cumplido una sexta parte de su condena" antes de que pueda optar a la libertad condicional.

De esta forma, la decisión de concederle los beneficios penitenciarios el 5 de junio llegó dos meses antes de que Pistorius cumpliera con los requisitos para optar a ellos: en una condena de cinco años, una sexta parte son diez meses, por lo que era el 21 de agosto la fecha para pedir la libertad condicional, no recibirla.

Por lo tanto, el Ministerio de Justicia considera que no hay base legal para la resolución tomada por las autoridades penitenciarias de Kgosi Mampuru II, aunque el Gobierno no tiene competencias para invalidarla porque no se trata de una cadena perpetua y es la Junta de Libertad Condicional la que debe pronunciarse.

La resolución supone un duro revés para Pistorius, que tenía previsto trasladarse este mismo viernes a la lujosa mansión de su tío para cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario.

La noticia causó un gran revuelo porque la mansión en la que debía seguir cumpliendo condena cuenta con una docena de habitaciones, un gimnasio privado, piscina al aire libre y amplios jardines.

Pistorius fue sentenciado por homicidio después de que la jueza aceptara su versión de los hechos, según la cual disparó cuatro veces el 14 de febrero de 2013 contra su novia a través de la puerta del baño de su casa de Pretoria al pensar que se trataba de un intruso que se había colado en su casa.

En noviembre el Tribunal Supremo de Apelación empezará a juzgar el recurso de la Fiscalía contra la absolución de Pistorius de un delito de asesinato, que era el cargo que se pidió desde el Ministerio Público, pero que la juez lo desestimó.

La Fiscalía presentó por escrito el pasado 17 de agosto la documentación necesaria para que empiece a juzgarse la apelación, mientras que la defensa puede enviar la suya hasta el 17 de septiembre.

Pistorius tiene las dos piernas amputadas desde niño por un problema genético y corre sobre dos prótesis de carbono.

El atleta alcanzó la cima de su carrera al convertirse en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 en el primer corredor con las dos piernas amputadas en competir en unas Olimpiadas con atletas no discapacitados.



Johannesburgo (Sudáfrica)