Tacón en mano, mujeres trans dieron una golpiza a hombres que las acosaron en restaurante

Dos individuos les gritaron insultos. Luego de una fuerte discusión, ellas respondieron y se desató una batalla campal.

En el video se observa cómo los hombres ofenden a las mujeres trans desde distintas mesas, en una pizzería de Miami, Estados Unidos.



Una de ellas responde: “Maneja tu distancia conmigo, estamos en Estados Unidos y no en Cuba. Tú no te puedes meter con una persona así porque eso es acoso”.

En medio del intercambio de insultos, varios comensales empezaron a reírse hasta que uno de los hombres se levanta, continúa insultándolas en la mesa y se devuelve.

“No quiero que hables más, donde me vuelvas a hablar te voy a sonar la cara”, le responde una de ellas al individuo que continúa riéndose y luego él contesta: “Tócame para que veas, maricón”.

Después de esto se desató la pelea entre las cuatro personas en la que ambas trans dieron una paliza a sus agresores con puños y taconazos a la cabeza.