Tailandia se paraliza un año después de la muerte de su rey para rendirle una fastuosa despedida

Miles de personas vestidas de negro y una corte con elefantes incluidos hicieron parte de la conmemoración.

En el día, declarado festivo, las principales concentraciones se vivieron en inmediaciones del palacio en la antigua capital Ayuttaya, al norte de Bangkok.

Allí se conservan desde hace un año, rodeados de un impresionante ceremonial budista, los restos del hombre que reinó en Tailandia durante 70 años.

"Quiero que se quede con nosotros para la eternidad", dijo Chalita U-sap, de 61 años, con los ojos enrojecidos por el llanto.

Cerca de allí, en un gran parque ahora cerrado al público, se ultimaban los preparativos para la incineración, prevista el 26 de octubre.

"No quiero que se realice la cremación, simplemente no lo puedo aceptar", se lamenta otra habitante de Bangkok, Kanokporn Chavasith.

En vida, el rey Bhumibol tenía un estatuto de semidios, tras décadas de un culto a la personalidad que lo presentaba como el padre de la nación, garante de la estabilidad de un país marcado por profundas divisiones políticas.

Estas se resumen en grandes líneas a una lucha entre los "camisas amarillas" ultramonárquicos y los "camisas rojas" que quieren hacer evolucionar una sociedad muy conservadora.

La monarquía es una cuestión tan importante en Tailandia que en nombre de su protección el ejército dio un golpe de Estado en mayo de 2014, mientras la salud del rey no dejaba de deteriorarse.



El nuevo rey