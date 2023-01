Tambalea Kuczynski, presidente de Perú, por supuesta compra de votos para evitar destitución

Revelan videos en los que Kenji Fujimori, presuntamente, ofrece beneficios a otros congresistas para que no apoyen salida del mandatario por caso Odebrecht.

En las grabaciones aparecen Kenji, Ramírez y Bocangel -disidentes del partido Fuerza Popular, que dirige Keiko Fujimori-, al parecer, tratando de convencer a un colega para que no vote contra Pedro Pablo Kuczynski a cambio de favores políticos del Gobierno, antes de que el Congreso debatiera en diciembre una primera moción de destitución, que no prosperó.

La situación de Kuczynski, que parecía seguro de que superaría el proceso de destitución al que será sometido el jueves por sus vínculos con Odebrecht, dio un vuelco total con la difusión de los videos, que además profundizaron la guerra política entre los hermanos Keiko Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular, y Kenji Fujimori, disidente de esa agrupación y aliado de Kuczynski.

En las grabaciones se ve a Kenji y congresistas allegados ofreciendo a Mamani la realización de obras públicas en su región a cambio de que votara en contra de la destitución del presidente.

En medio de esta crisis política, el secretario general del partido gobernante Peruanos por el Kambio (PPK), Salvador Heresi, le pidió a Kuczynski que deje el cargo "por dignidad" y anunció que si no lo hace votará "a favor de la vacancia (destitución)".

Poco después, el actual ministro de Vivienda, Carlos Bruce, señaló en un mensaje en Twitter que "lo mejor" para afrontar la crisis política desatada en el país es "un cambio democrático".



También revelaron audios