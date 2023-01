¡Tan vivo! Hombre fingió su muerte y una llamada lo ‘resucitó’

El sujeto le pidió a su pareja que lo fotografiara y subiera las imágenes a la red social para cobrar sus gastos funerarios. Ocurrió en Tailandia.

Sin palabras, así quedaron familiares de Tachawit Janngiw, cuando vieron las tres fotografías del “cuerpo” en redes sociales. Sus amigos y familiares comenzaron a preguntar de qué había muerto y la esposa respondía que había sido víctima de un cáncer.

A personas cercanas a Janngiw les pareció extraño que hubiera muerto de manera repentina, ya que él no presentaba ningún malestar o síntoma a esta enfermedad.

Sin embargo, el plan siguió y la pareja del sujeto se contactó con su suegra para pedirle dinero, el cual sería invertido en el supuesto funeral.

La familia, conmovida por la tragedia, le hizo una transferencia de £450 baht tailandés (unos $4´000.000 aproximadamente) para cubrir los gastos.

Ellos comenzaron los preparativos para el sepelio y contactaron al templo para que recibiera el cuerpo. Sin embargo, ni el cuerpo ni el ataúd llegaron el día de la ceremonia.

Ante la situación, un primo del supuesto fallecido llamó a la esposa para saber qué había ocurrido, pero se llevó una gran sorpresa cuando escuchó la voz de Janngiw al otro lado del teléfono.

Así quedó al descubierto el desalmado plan de la pareja.

“Ella nos dijo que no tenía dinero para preparar el cuerpo. Entonces, yo le mandé ese mismo día”, respondió la madre de Tachawit Janngiw en una entrevista para el diario The Morning Sun.

A pesar de haber sido vilmente engañada, la señora afirma que no le guarda rencor a su hijo.

Quienes sí están bastante molestos son sus amigos. Mensajes como “¡Tú, desgraciado! Nos arrepentimos de que hayas ido al colegio con nosotros. ¡Vete al demonio!”, son muestras del rencor que le guardan.