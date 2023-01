Tarjetón electoral de Venezuela tendrá 10 veces la cara de Nicolás Maduro

Desde el movimiento Chavismo Crítico lo consideran como una farsa. Sorpresivamente, un contrincante dice que no le ve “ningún problema”.

“Esto no tiene que ver con el respeto a la voluntad. Es uno de los elementos que demuestra que no existe democracia porque que el gobierno se dedicó a invalidar a una cantidad de partidos opositores y a impedir la inscripción de nuevos partidos”, dice Sergio Sánchez, quien critica la medida.

El candidato y pastor evangélico, Javier Bertucci, no cree que la repetición del rostro de Nicolás Maduro sea una irregularidad.

“Yo no veo ningún problema en que la cara de Maduro este allí, porque yo incluso soy más agraciado que ese candidato y será más fácil conseguir mi rostro en la tarjeta”, afirmó.

Quienes llaman a no votar consideran que la única opción que les queda es la protesta pacífica, por eso invitan a manifestarse el próximo 16 de mayo, antes de las elecciones presidenciales.

