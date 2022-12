Tatuarse la frente o desnudarse: promesas de hinchas si Argentina gana Mundial

Dejar de fumar, tatuarse la cara de Lionel Messi en la frente, hacer dieta, salir desnudo a la calle, depilarse el cuerpo entero, ponerse la camiseta del equipo rival, son algunas de las promesas.

Mientras, los jugadores prefieren no hacer público lo que harían en caso de vencer a Alemania en la final que se jugará en el estadio Maracaná.

"El Domingo puede ser mi último día de cigarrillos... yo y mi estúpida promesa de q si salimos campeones no fumo más", escribió el usuario Matías Ferchirino.

@MartinezSecchi prometió que "si el domingo somos campeones del mundo, me depilo todo el cuerpo, con cera. POR MASCHERANO....".

El volante se ha vuelto una celebridad en las redes sociales luego de su gran actuación en la semifinal ante Holanda.

Jerónimo Castro publicó: "Si ganamos me tatúo a Mascherano levantando la copa del mundo en el gemelo izquierdo", mientras @LaaRoo-16 avisó que va a grabarse en la piel "la frase que le dijo Macherano a Romero: ‘Hoy te comes al mundo. Hoy te convertís en héroe'".

La usuaria @TatiianaJulieta prometió "que me voy arrodillada hasta el Obelisco (emblemático monumento en el centro de Buenos Aires), sin rodilleras!" y @Sheeshii que "leo todos los textos de la universidad y dejo de buscar resúmenes en Internet".

Joaquín Saucedo está dispuesto a cerrar sus cuentas de Twitter y Facebook "y me pongo a estudiar hasta el otro mundial".

Eliana Guercio, la mujer del arquero Sergio Romero, dijo mitad en broma y mitad en serio que está dispuesta a "prestarle una semana" su marido a la cantante estadounidense Rihanna, quien por Twitter elogió las "bondades" físicas del guardameta argentino.

Todo sea por levantar la tercera copa.