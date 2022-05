Taxista atropelló a tres estudiantes tras sufrir un síncope: en video quedó su angustiante reacción

El fin de semana un taxista atropelló a tres estudiantes que transitaban por una calle de Argentina . Recientemente se conoció que el conductor había perdido el control de su vehículo porque sufrió un síncope, así como el video que evidencia la pérdida momentánea del conocimiento.

La situación se desarrolló en Palermo, cuando el hombre de 74 arrolló a las víctimas. Una mujer que iba como pasajera de otro vehículo tomó su celular y evidenció el estado del hombre al volante. “¿A dónde está? ¿Qué pasó? Contame qué pasó”, a lo que la señora, afectada, le contesta: “atropellaste”.

“Te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó...”, recalcó el taxista, que siguió emitiendo frases de desconcierto.

¡ESTREMECEDOR! se dio a conocer un #Video de los segundos posteriores al siniestro vial dónde un taxista atropelló a tres estudiantes francesas en #Palermo tras sufrir un síncope: una de las chicas murió. #policiales #CABA #ULTIMAHORA pic.twitter.com/SSjNTG9fvl — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) May 10, 2022

Sobre las víctimas del accidente se sabe que eran tres estudiantes de nacionalidad francesa. Una de ellas falleció al otro día por un trauma en la cabeza, mientras que las demás continúan hospitalizadas.

A pesar de que la causa puede catalogarse como un incidente debido a un tema de salud, las autoridades investigan la historia clínica del taxista de 74 años para saber si tenía algún tipo de restricción para conducir.