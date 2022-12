“Te amaré mientras superas esto”: serenata de niños a su profesora con cáncer

Una gran sorpresa se llevó la ‘señorita López’, como la llaman sus estudiantes. Ellos decidieron ser cómplices de otro docente que los invitó a darle un mensaje de aliento a la mujer, quien había sido diagnosticada con cáncer de seno.

La reacción no era para menos. El llanto de emoción fue inevitable para la mujer al escuchar los tonos de un piano y las voces de sus alumnos que entre sus estrofas decían frases como: “Cuando estés débil, yo seré fuerte. Cuando te dejes ir, yo me aferraré. Y cuando necesites llorar, te juro que estaré ahí para secar tus ojos”.

El video no solo animó a la profesora a luchar contra el mal, también sirvió para que millones de personas en todo el mundo elevaran una plegaria por su recuperación.