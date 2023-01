“Te dejo descansar 2 semanas y después te voy a matar”: criminal amenazó a su expareja

Ante las autoridades argentinas , una joven denunció los brutales ataques de los que era víctima por parte de su pareja. El pasado fin de semana se conoció que el hombre acudió hasta su vivienda y la golpeó en el rostro hasta desfigurarla.

Tras la agresión, el sujeto entró a la casa y destruyó todo lo que se encontró a su paso. Por fortuna, los dos hijos de la víctima se encontraban con la abuela.

Fue uno de sus vecinos quien escuchó los gritos y le prestó los primeros auxilios.

Luego de exponer su caso ante la justicia, al agresor le fue dictada una orden de restricción para que no se acercara a ella.

Según TN, medio de comunicación argentino, cuando el victimario se dio cuenta, le mandó un mensaje amenazante en el que decía “con tu papelito me limpio el cu…”.

Además, le dijo que la iba a dejar descansar por dos semanas y después la iba a “matar”.

La madre de la víctima aseguró que “después de este brutal episodio mi hija me contó que ya la había golpeado antes, pero en lugares del cuerpo que no están a la vista. Yo sabía que estaba en una relación, pero no era nada formal. No conoce a mis nietos y tampoco al resto de la familia. Agradezco que los chicos no hayan estado con mi hija cuando la atacó”.

Horas después del ataque, el agresor le mandó un mensaje a la joven pidiéndole perdón, pero esta no le hizo caso y acudió hasta la Fiscalía con pruebas. El ente investigador envió uniformados para que brindaran protección en su vivienda.

Al parecer, el agresor ya habría sido detenido.