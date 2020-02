“Te llaman payaso gritón de carnaval”: Michael Bloomberg enfila baterías para derrotar a Trump

El exalcalde de Nueva York no ha participado en debates, pero ya está en marcha su campaña. El presidente lo ha insultado en Twitter y él le ha respondido.

Michael Bloomberg, 78 años, empresario y multimillonario, está dispuesto a derrotar a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre de 2020.

El candidato a las primarias demócratas ha estado ausente de los debates políticos, pero ahora comienza a hacerse visible con duros enfrentamientos con el mandatario estadounidense, quien no escatimó en aprovechar su estatura de 1,90 como arma política para denotar poder frente a Bloomberg, de aproximadamente 1,70.

En un duelo de trinos, Trump se refirió al candidato como alguien inferior.

Mini Mike is a 5’4” mass of dead energy who does not want to be on the debate stage with these professional politicians. No boxes please. He hates Crazy Bernie and will, with enough money, possibly stop him. Bernie’s people will go nuts!

"Mini Mike es una masa de 5'4 de energía muerta que no quiere estar en el escenario del debate con estos políticos profesionales. Odia al loco Bernie y, con suficiente dinero, posiblemente lo detendrá. ¡La gente de Bernie se volverá loca!", dijo.

Pero Bloomberg no se dejó intimidar y aseguró que pagará a Trump cada uno de sus insultos con la misma moneda.

.@realDonaldTrump - we know many of the same people in NY. Behind your back they laugh at you & call you a carnival barking clown. They know you inherited a fortune & squandered it with stupid deals and incompetence.

I have the record & the resources to defeat you. And I will. https://t.co/fO4azmZaUg

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020