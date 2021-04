“Te vamos a cuidar”, le dijo un policía a un latino que murió como George Floyd

Un video, liberado por la Policía de Alameda en California, Estados Unidos , muestra los que serían los últimos instantes de vida de Mario González, un latino de 26 años que murió en un procedimiento similar al que fue sometido George Floyd.

Los hechos ocurrieron el 19 de abril. Según consta en la grabación corporal de uno de los agentes, los uniformados se acercaron hasta González alertados por una llamada al 911 en la que informaban que el hombre parecía estar desorientado.

Diez minutos transcurrieron antes que los uniformados lo inmovilizaran en el suelo. González, aturdido, trató de impedirlo en vano.

“Te vamos a cuidar”, le dijo uno de los oficiales al joven que cinco minutos después de estar boca abajo, con la presión de un oficial a sus espaldas, perdió el conocimiento.

Su familia asegura que la maniobra fue un exceso de fuerza policial que terminó con la vida de González.

“El departamento de Policía me mintió diciendo que mi hijo seguía peleando con el oficial. Dije, no, vamos, ustedes cometieron un error, mi hijo no iba a pelear con nadie”, manifestó Edith Arenales, mamá del joven muerto.

Tras la publicación del video, en el que se ve también a un oficial realizar una reanimación cardiopulmonar a González, el jefe interino de la policía de la ciudad pidió mesura para evaluar lo ocurrido.

“Todos pueden ver el video y hacer ciertos juicios, pero debemos tener cuidado porque es solo una parte de la historia”, señaló Randy Fenn, el jefe interino de Policía de Alameda.

En un comunicado, la Policía de Alameda le extendió el pésame a la familia y aseguró que ya cursan tres investigaciones por el hecho.