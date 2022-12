Televisión china contrató a famosos para criticar a Apple, denuncian internautas

Internautas chinos denunciaron este lunes que la televisión estatal china (CCTV) contrató a famosos para que criticaran a Apple a través de sus microblogs, durante la emisión de un programa de gran audiencia que anualmente denuncia las malas prácticas de las empresas.

El programa, "3.15" seleccionó, entre otras compañías, al gigante tecnológico estadounidense para denunciar que su servicio postventa de teléfonos es inferior en calidad en la República Popular respecto al de los países occidentales.

Mientras se emitían las denuncias contra Apple, el actor hongkonés Peter Ho escribió en su weibo (el Twitter chino): "Como fan de Apple, estoy verdaderamente dolido. ¿Acaso es esto lo que Steve Jobs quería? ¿Qué pasa con los jóvenes que venden sus riñones para comprar productos de Apple? Las tiendas grandes no respetan a los consumidores. A enviar a las 8.20"

La última frase, "a enviar a las 8.20", parece sugerir que Ho se limitó a copiar y pegar lo que algún encargado de relaciones públicas le enviaba y no se dio cuenta de borrar las instrucciones que se le incluían.

Dos horas más tarde, el actor borró ese mensaje y escribió en su lugar: "alguien me robó la cuenta y publicó el texto anterior, esto es ridículo".

Pero el hecho de que otros famosos enviaran también mensajes a sus respectivas cuentas de Weibo en el mismo momento, cuando el programa emitía sus denuncias contra Apple, ha llevado a los internautas chinos a concluir que la televisión pública llegó a un acuerdo con las celebridades para que estas se hicieran eco de las críticas.

El vicepresidente de Google, Lee Kaifu, confirmó en su weibo que "CCTV invitó a figuras de internet con influencia para comentar acerca de ciertos eventos, pero no les pagó, lo sé porque fui invitado", y agregó que no acudió (ni escribió) porque el evento no estaba relacionado con asuntos que afecten a la subsistencia, como el aire, el agua o la seguridad alimentaria.

De hecho, muchos internautas criticaron que el programa no haya investigado otros escándalos más graves como la venta de leche en polvo para bebés contaminada o la polución del aire.

"¿Por qué no se enfocó en las flaquezas de las empresas estatales monopolísticas, pero sí en las malas prácticas de empresas privadas que no son esenciales para la vida de la gente?", comentó una internauta en su weibo, "por lo menos Apple ofrece un servicio postventa. ¿Quién provee apoyo postventa a las víctimas de la leche contaminada?", preguntó.

Otros indicaron que "el programa está dirigido a proteger el derecho de los ricos: aquellos que pueden comprarse productos de Apple o coches Volkswagen".

El día de la emisión del programa, el 15 de marzo -la Jornada del Consumidor en China-, y siguiendo la tradición de los últimos años de revelar prácticas poco ortodoxas de empresas que operan en el país asiático, además de criticar a Apple, el programa de CCTV denunció los frecuentes problemas de los vehículos de las marcas Volkswagen y Jianghuai.

En 2011, el programa dirigió duras críticas al Grupo Shuanghui, uno de los productores más grandes de jamones y salchichas, por contaminar sus productos con clenbuterol, esteroide que ilegalmente se da a los animales para que tengan más músculos y menos grasa. Tras la denuncia las acciones del grupo cayeron en un 40 por ciento, al borde de la bancarrota, según el Global Times.

Pekín (China)