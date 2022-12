Temblor de 6,0 sacude a México en la madrugada

Se trataría de una réplica del sismo más reciente, cuya magnitud fue de 7,2. No se reportan heridos.

El movimiento telúrico se sintió hacia las 12:56 a.m. hora local, cerca de Oaxaca, sin que se reportaran daños graves según el Gobierno.

Cientos de capitalinos salieron corriendo de sus casas al escuchar la alarma sísmica, dos días después del fuerte terremoto que el viernes sacudió varios puntos del país en el sureste de país.

"En la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos (centro) Oaxaca, Guerrero y Chiapas (sureste) hasta el momento no se reportan daños, continúan los protocolos de revisión", informó Protección Civil en Twitter.

El Sismológico Nacional de México situó en 6 grados de magnitud el sismo con un epicentro a 36 km al sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El terremoto del viernes pasado fue de 7,2 y provocó pánico entre habitantes del centro y sur de México debido a que aún tienen fresco el recuerdo de dos sismos de septiembre pasado que dejó un saldo de cerca de 500 muertos, la mayoría en la capital.

La nota trágica del viernes derivada del sismo la provocó el accidente de un helicóptero oficial que se desplomó sobre un campo abierto donde pretendían dormir habitantes de la comunidad de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, ante el temor de que una réplica derrumbara sus casas. El saldo fue de 14 muertos, entre ellos un bebé y una niña de 10 años.

Sismo de magnitud 7,2 sacudió a México | Noticias Caracol