Temen segunda ola de ciberataque mundial que en Colombia afectó a 26 empresas y ciudadanos

Más de 200.000 compañías y personas de 150 países fueron víctimas de los hackers, que exigen un pago para no destruir archivos de los dispositivos.

Entre los 26 afectados por el ciberataque en el país hay una institución oficial, ocho personas particulares y los demás son empresas de distintos sectores productivos, informó el Centro Cibernético de la Policía Nacional.

Ante posibles nuevos ataques, el MinTIC habilitó la línea gratuita 018000910742 opción 4 - Atención amenaza cibernética #WannaCry para atender a víctimas.

Asimismo, en la página del CAI Virtual de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) encontrarán un botón para revisar las actualizaciones de seguridad que puede instalar en sus equipos y conocer, en tiempo real, los ataques que se están presentando.

Asia es uno de los continentes más afectados por el ransomware -una forma de extorsión a un usuario de un sistema que si no es pagada puede cifrar sus archivos- que se propagó el viernes pasado.

Más de 20.000 instituciones chinas están afectadas por ciberataque... Los piratas informáticos piden a las víctimas que paguen 300 dólares en un plazo de tres días, si no, el precio del rescate se duplica. No es una cifra enorme pero, considerando la amplitud del ataque, la suma total podría ser importante.

Consejos para evitar ataques

1. Tenga una copia de respaldo de su información.

2. Evite abrir correos electrónicos con archivos adjuntos sospechosos que aparentemente alerten sobre cobros jurídicos, demandas o similares.

3. Si recibe un mensaje de alguna entidad bancaria o ente gubernamental, verifique que el dominio o link de la página web que se encuentre en el mensaje realmente sea el que represente oficialmente a la entidad o persona que se referencie.

4. Nunca comparta información personal ni financiera solicitada a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

5. No abra mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

6. Tenga cuidado con los sitios web que visite, desconfíe de los dominios que no conozca.

7. No descargue software de sitios no confiables.

8. No descargue contenido multimedia por redes de intercambio tales como ares.

9. Evite conectar dispositivos extraíbles que no sean confiables.

