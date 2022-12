Temporal en Chile ya deja 4 muertos y 22 desaparecidos

El Gobierno chileno descartó este jueves haber reaccionado de forma tardía a la catastrófica situación que han generado las torrenciales lluvias que desde el pasado martes azotan el norte del país, con un balance de cuatro muertos, 22 desaparecidos, zonas aisladas y caminos cortados, entre otros daños.

La polémica surgió con unas declaraciones de Luis Salazar, un experto de la Dirección Meteorológica de Chile, quien sostuvo que ya el sábado pasado el organismo había informado a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), sobre las lluvias y el volumen que alcanzarían en la regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

"Tenemos un teléfono directo con la Onemi y emitimos todos los días un informe técnico, que se envía por correo electrónico, afirmó Salazar en declaraciones a radio Bío Bío.

El informe pronosticaba lluvias de entre 20 y 30 milímetros en Atacama y de entre 10 y 20 milímetros en Antofagasta, que es lo que caído desde el martes en ambas regiones, ambas de clima desértico, con precipitaciones casi inexistentes.

Preguntado al respecto, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, comentó a los periodistas que cuando hay situaciones de emergencia, "sea ésta u otra, los técnicos que quieran opinar lo hagan, (pero) con la suficiente prudencia porque generan dinámicas comunicacionales que son complejas".

"Yo he ido informando día a día sobre las medidas que hemos tomado (...). Este es el mayor desastre pluviométrico que hemos tenido en los últimos 80 años, es una situación muy compleja, nos han dicho que es (el frente lluvioso) una especie de trompo que se mueve en horarios indeterminados", argumentó.

Agregó que la reacción del Ejecutivo ante la emergencia ha sido "oportuna" y desafió a que "si alguien no lo considera así, puede recurrir a los organismos que corresponden".

"Nosotros estamos obligados a enfrentar la situación con los recursos que tenemos y con la planificación que hemos establecido previamente (...) El gobierno, el conjunto de las Fuerzas Armadas y todos los técnicos del país, tienen que hacer lo que tienen que hacer", añadió.

Por su parte, el director de la Onemi, Ricardo Toro, calificó de "poco afortunadas" las críticas del meteorólogo Salazar y aseguró que hasta que los primeros informes hablaban de "chubascos" entre el 24 y el 26 de marzo, que irían en declive.

Pero, "el día 25 de marzo a las 11.48 horas (14.48 GMT) sale la alarma por precipitaciones intensas en la Región de Atacama, y por eso se establece la alerta roja, y después alarma por precipitaciones intensas en la Región de Antofagasta, la misma actitud", se defendió.

"Yo lo único que puedo asegurar es que todo el sistema de protección civil, con las alertas amarillas, rojas, los estados de excepción de catástrofe fueron materializándose con antelación y posteriormente cuando ocurre esta alarma (del día 25), que es la que marca la diferencia", concluyó.

En tanto, la diputada por la región de Atacama Yasna Provoste se sumó a las críticas y calificó de "pésimo" el comportamiento de la Onemi frente a la catástrofe, porque muestra "un criterio centralista que es inaceptable".

"Creo que no ha habido la voluntad de enfrentar un modelo descentralizado de emergencia", agregó en declaraciones a radio ADN, en las que denunció además que un helicóptero dedicado al rescate de víctimas fue retirado "porque el intendente (gobernador) regional quería hacer un sobrevuelo.