“Tengo la culpa del sobreviviente”: William Rodríguez, héroe de la llave, sobre atentados del 11S

La increíble historia de William Rodríguez, sobreviviente a los atentados del 11 de septiembre , ha sido registrada una y otra vez por cientos de medios en el mundo.

Su memoria sigue tan vigente como hace 20 años. Recuerda su recorrido por el lugar en el que fue rescatado y como un tesoro guarda la llave maestra por la que muchos lo llaman héroe. Con ella pudo abrir puertas por las que cientos pasaron para renacer, incluido él mismo.

“Yo nací nuevamente el 11 de septiembre, porque a mí me sacan de los escombros, cuando yo pensaba que ya no me quedaba un minuto más de vida. Se me cayó el edificio entero encima y sobreviví bajo los escombros sin romperme un hueso, que es un milagro de por sí”, recuerda.

Sin embargo, aun habiendo salvado cientos de vidas, William Rodríguez siente que lo que hizo en medio de la tragedia no fue suficiente.

“Todavía, 20 años después, yo tengo la culpa del sobreviviente. ¿Por qué sobreviví yo y no mis amigos?, ¿por qué estoy yo aquí y no ellos?”, se cuestiona.

Tras 20 años, con su experiencia de primera mano, reconstruye en su mente los recuerdos impregnados en su memoria como sobreviviente del ataque terrorista que cambió la historia del mundo.

“A veces cuando huelo cartón mojado, lo que me viene a la mente era cuando yo me tiraba debajo de las puertas para mirar en las oficinas a ver si había gente y los filamentos de las alfombras se me metían por la nariz”, expresa.

Quienes nacieron después de 2001 viven un mundo diferente.

“Antes no te paraban en los aeropuertos, antes no te pedían identificación para cualquier cosa, no existía el acta patriota”, señala Rodríguez.

Desde 2006, William trabaja en un documental para el que cuenta, incluso, con voces que ya se han apagado.

“Se creó la Comisión del 11 de septiembre que investigó todo lo que pasó, pero creo que quedaron muchas preguntas sin resolver. A cada persona le tocó una tragedia diferente”, comenta.

Esto lo motiva a no dejar de contar su historia, pues no quiere que el recuerdo sea tergiversado o manipulado por lo que llama “una política de miedo”, si son otros y no los sobrevivientes como él quienes difunden su propio testimonio de vida.