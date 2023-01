“Tengo más esperanza en el futuro de la Iglesia”: víctima de pedofilia tras reunión con el papa

Francisco escuchó “con gran respeto, cariño y cercanía, como un padre”, dijo Juan Carlos Cruz, uno de los chilenos que denunció abusos del padre Karadima.

"Profundizamos en muchos temas. Hoy tengo más esperanza en el futuro de nuestra Iglesia. A pesar de que la tarea es enorme", escribió en Twitter tras las más de dos horas y media que duró el encuentro entre él y el papa.

Se trata de uno de los tres chilenos, junto a James Hamilton y José Andrés Murillo, acogidos en la residencia Casa Santa Marta del Vaticano, donde se aloja también el papa, para relatar sus experiencias de abusos sexuales.

Los tres fueron víctimas de abusos, cuando eran menores, del sacerdote Fernando Karadima, que fue condenado en 2011 por la justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia por estos hechos.

Y se han batido por demostrar que uno de los obispos formados por Karadima, Juan Barros, sabía de los abusos y a pesar de ello desde 2015 es el titular de la diócesis de Osorno, en el sur de Chile.

El papa Francisco hasta ahora había defendido a Barros asegurando que no se tenían pruebas en su contra, pero a su regreso de su viaje a Chile el pasado enero envió al arzobispo maltés, Charles Scicluna, a recoger los testimonios de las víctimas.

El 8 de abril, tras haber recibido el informe de Scicluna, envió a Chile una carta en la que convocó a las víctimas y a los obispos locales a Roma y admitió que cometió "graves equivocaciones de valoración" al haber recibido "información inexacta" de los hechos.

El papa escuchó el viernes a Murillo y el sábado a Hamilton y, tras el coloquio de este domingo con Cruz, se espera que el lunes hable con los tres de manera conjunta.

"Muy contento de ver salir de sus conversaciones con el papa a mis queridos amigos Jimmy y José, tranquilos y en paz y sintiéndose muy acogidos por el Santo Padre. Gracias a todos ustedes por tanto cariño", tuiteó Cruz en la noche del sábado.

Víctimas de abuso por parte de sacerdote se reunieron con el papa... Sus dos compatriotas también han tenido buenas palabras sobre el encuentro con el papa: Hamilton declaró estar "muy satisfecho" tras mantener una reunión "enormemente constructiva" y Murillo trasladó al pontífice argentino la importancia de entender el abuso sexual "como un abuso de poder".

"Solo espero que sea útil. Que ayude a cambiar lo que sea necesario para que el mundo sea un lugar que cuide, sane, acompañe y no que maltrate. Y que la Iglesia Católica en eso sea aliada y no más abusadora", refirió Murillo en la misma red social.

Por otro lado, está previsto que los obispos chilenos viajen en mayo a Roma para entrevistarse con el papa, si bien se desconoce si también acudirá Barros.

El portavoz vaticano, Greg Burke, explicó en un comunicado que por deseo del papa "no está previsto emitir ningún comunicado oficial sobre el contenido" de los encuentros con las víctimas.

"Su prioridad es escuchar a las víctimas, pedirles perdón y respetar la confidencialidad de estos coloquios", apuntó en la nota.

"En este clima de confianza y de reparación del sufrimiento, la voluntad del papa Francisco es dejar que los invitados hablen todo el tiempo que sea necesario, de manera que no hay horarios fijos ni contenidos preestablecidos", agregó.

