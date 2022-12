Tensión a dos días de elecciones regionales en Venezuela

Oposición acusa al CNE de haber reubicado cerca de 200 puestos de votación, lo cual afecta a más de 715 mil electores.

De otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que los gobernadores electos en los comicios del domingo deberán "subordinarse" a la Asamblea Constituyente, órgano con suprapoderes integrado sólo por oficialistas y calificado de fraudulento por la oposición.

"Todos los gobernadores que van a ser electos el domingo tendrán que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y el que no se juramente no toma su cargo y punto y que vaya a llorar pa' Washington", dijo durante un acto con indígenas en el palacio presidencial de Miraflores.

Los venezolanos acuden a las urnas el domingo para elegir a 23 gobernadores en unos comicios que debieron celebrarse en 2016, según la Constitución. El oficialismo controla 20 gobernaciones.

Según el mandatario, la Asamblea Constituyente "es la convocante a las elecciones" y por ello "todo el que vote el domingo estará reconociendo su poder "plenipotenciario".

La Asamblea fue convocada por Maduro en mayo pasado tras cuatro meses de protestas que exigían su salida del poder y que dejaron unos 125 muertos. La oposición no reconoce la legalidad de la Constituyente que regirá hasta 2019.

El bloque opositor denunció el miércoles que el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de servir al gobierno, cambió de lugar 205 centros de votación en 16 estados para afectar su votación del domingo.

En un programa televisivo, el mandatario aseguró la noche del miércoles que las elecciones son "libres, directas, democráticas y secretas".

"Quieren vender al mundo que en Venezuela hay una dictadura, tremenda dictadura estamos realizando la elección número 22 en 18 años, tenemos un récord mundial", recalcó este jueves, en el acto en Miaraflores, transmitido en cadena de radio y televisión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió el 25 de agosto a los estadounidenses colocar nueva deuda de Venezuela y su petrolera PDVSA en la primera sanción económica directa contra el gobierno socialista.

