Tensión en Europa por posible declaratoria de independencia de Cataluña este martes

Este domingo, más de 350.00 personas se manifestaron por la unidad española. Mariano Rajoy amenazó con suspender la autonomía de la región.

"No descarto absolutamente nada", declaró el mandatario al diario El País, que le preguntaba sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de la autonomía. "Lo que tengo que hacerlo es a su tiempo. A mí me gustaría que a la mayor celeridad posible se retire la amenaza de la declaración de la independencia", agregó.

"Lo ideal sería que no hubiese que tomar soluciones drásticas, pero para ello tendrían que producirse rectificaciones", de parte del ejecutivo catalán, dijo Rajoy en la entrevista, la primera otorgada a un diario importante español desde que estalló la crisis el 1 de octubre.

"Si este señor declara unilateralmente la independencia, habrá que tomar medidas, y esa decisión será del gobierno de España", dijo por su parte Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno de Rajoy.

La vicepresidenta eludió concretar si el gobierno aplicaría el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión e intervención del gobierno regional catalán, pero deslizó que el Senado debería ser parte de la respuesta, y es precisamente la cámara alta la que tiene que dar el visto bueno a esta medida.

Gobierno alemán apoya unidad española

La canciller alemana, Angela Merkel, reafirmó el apoyo de Alemania a la "unidad de España" en una conversación telefónica el sábado con el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, informó el lunes un portavoz gubernamental.

Merkel le reafirmó a Rajoy "su apoyo a la unidad de España y ambos hablaron de los medios para reforzar el diálogo interno en España en el marco de la Constitución", dijo el portavoz de la canciller, Steffen Seibert, en una conferencia de prensa en Berlín.

La canciller habló "de la situación de España" el sábado con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y luego con Rajoy, detalló el portavoz.

Conozca más sobre este tema:

¿Cuáles son las razones detrás de referendo en Cataluña? | Noticias...