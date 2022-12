Tensión en Venezuela tras asesinato de opositor y denuncias de Lilian Tintori

Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, denunció hoy que intentaron matarla en el mitin de campaña en el que este miércoles murió de un disparo un dirigente local de la oposición.

"Me quieren matar", afirmó Tintori en una rueda de prensa y responsabilizó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del "atentado" del que, según dijo, fue víctima el miércoles en el poblado de Altagracia de Orituco, en el estado Guarico.

Tintori participó en un mitin de la campaña para las elecciones del 6 de diciembre en esa localidad en el que resultó muerto Luis Manuel Díaz, líder local del partido Acción Democrática (AD), a causa de un disparo, justo cuando ella, explicó, se despedía de él en la tarima.

La esposa de López señaló que estaba pidiendo a la cantante venezolana Rummy Olivo que entonase una canción para despedir el mitin cuando se escucharon los disparos, que Tintori dijo que fueron "muy cerca" de ella y de los que vio "las chispas".

Asimismo, afirmó haber escuchado al menos diez disparos en el momento en que se encontraba a "unos dos metros" del opositor que resultó muerto, cuando se estaba despidiendo de los presentes.

"Me revisé el cuerpo porque sentía que me habían dado a mí, me quieren matar", dijo.

Además, aseguró que, antes del mitin, llegaron a la zona procedentes del estado de Nueva Esparta en dos avionetas y que el aparato en el que viajaba Olivo se quedó sin frenos al aterrizar por lo que tuvo que frenar "contra el monte" y después "se incendió".

Según Tintori, alguien le "quitó los frenos a la avioneta" por lo que considera haber sufrido este miércoles "un doble intento de atentado" y anunció que hoy mismo acudirá con sus abogados a la Fiscalía a denunciar los hechos.

El Ministerio Público (MP) venezolano informó hoy, con anterioridad a las declaraciones de Tintori, de la apertura de una investigación por la muerte por Díaz.

La Fiscalía anunció en un comunicado la designación de dos fiscales encargados de dirigir la investigación, así como de coordinar las actuaciones de la Policía científica "orientadas a determinar las responsabilidades derivadas de este hecho".

El MP practicó "la inspección técnica del sitio del suceso, colección de las evidencias físicas halladas, levantamiento planimétrico, trayectoria balística y entrevistas a testigos", según el escrito.

De acuerdo con el MP, la víctima "recibió un disparo, luego de haber estado presente en un acto proselitista en la mencionada localidad del estado Guárico".