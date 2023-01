Tercer día de huelga en Francia mantiene el sistema de trenes paralizados

Aunque el Gobierno de Macron dice que aplicará progresivamente la reforma pensional, miles de ciudadanos se oponen a ella.

El primer ministro, Édouard Philippe, se esforzó en presentarse abierto al diálogo en esta segunda jornada de paros casi totales en la compañía de ferrocarriles (SNCF) y en la entidad del transporte metropolitano de la región de París (RATP).

Dejó claros dos mensajes: el primero, que no va a renunciar a una reforma que unificará los 42 regímenes de pensiones actuales en un "sistema universal" por puntos y con el que los ciudadanos tendrán que trabajar "un poco más", como ya ocurre en otros países.

El segundo, que esos cambios no hay que hacerlos "brutalmente, con urgencia", sino que su voluntad es que se apliquen "razonablemente, de forma progresiva".

Hizo una mención particular para los beneficiarios de los regímenes especiales de la SNCF y la RATP que pueden jubilarse a partir de los 52 años, en lugar de los 62, que es la edad de jubilación voluntaria en el régimen general.

Además, reiteró la promesa de una subida salarial a los profesores para compensar la rebaja de las pensiones que resultaría de su paso a un sistema por puntos.

Philippe no quiso dar cifras ni precisiones sobre sus concesiones con el argumento de que todavía habrá una última jornada de concertación con los sindicatos y con la patronal el lunes.

Los anuncios los hará el miércoles a mediodía, tras la segunda jornada de manifestaciones y huelgas intersectoriales que las centrales que se oponen a la reforma convocaron este viernes para el martes.



Nuevas manifestaciones el martes