Tercer presidente que tiene Perú en una semana pide perdón por muerte de dos jóvenes en protestas

"Juro por la patria y todos los peruanos que ejerceré el cargo de presidente" de Perú , declaró en una sesión plenaria del Congreso el ingeniero de 76 años.

Acto seguido, pidió "perdón a nombre del Estado" a las familias de los dos manifestantes muertos el sábado, aparentemente a manos de la Policía, en las protestas contra su antecesor, Manuel Merino.

"No podemos devolverles la vida a estos jóvenes", dijo el nuevo presidente sobre Inti Sotelo, de 24 años, y Jack Pintado , de 22, cuyos padres estaban presentes en la sesión del Congreso.

El mandatario prometió que las elecciones generales del 11 de abril de 2021, de las que saldrá su sucesor, se realizarán "sin contratiempos" y serán "absolutamente limpias".

Dijo, además, que hará lo posible "para reducir los contagios de la pandemia, pero sin afectar la economía", que se encuentra en recesión tras un confinamiento nacional obligatorio de más de 100 días.

Tercer presidente

Publicidad

Sagasti fue elegido el lunes como nuevo jefe del Congreso, en una votación en que era el único candidato, lo que lo convirtió automáticamente en el nuevo presidente de Perú con el desafío de cerrar la crisis política.

Es el tercero en ocupar la presidencia en ocho días.

"Es una muy buena elección la de Francisco Sagasti como presidente", dijo el analista político Augusto Álvarez Rodrich. "Su elección ayuda a construir un momento de estabilidad política y económica, tiene buenas perspectivas", agregó.

La crisis fue desatada el 9 de noviembre por el propio Congreso, cuando destituyó en un juicio político relámpago al popular mandatario Martín Vizcarra (centroderecha) bajo cargos de presunta corrupción cuando era gobernador en 2014.

La denuncia contra Vizcarra es investigada por la Fiscalía y la justicia le prohibió salir de Perú por 18 meses.

Al día siguiente tomó las riendas del país Merino, quien era jefe del Parlamento y también es de centroderecha, pero miles de indignados ciudadanos, principalmente jóvenes, salieron a las calles a protestar contra lo que tildaron de "golpe de Estado".

Publicidad

Las protestas, que se prolongaron por cinco días, fueron violentamente reprimidas por la Policía, con saldo de dos muertos y más de un centenar de heridos.

La bancada del centrista Partido Morado de Sagasti fue la única que votó en bloque contra la destitución de Vizcarra. Esto allanó su camino a la cabeza del nuevo gobierno de transición, que debe dirigir el país hasta el 28 de julio de 2021, día del bicentenario de la Independencia de Perú.

Mensaje de EE. UU.

Estados Unidos está listo para trabajar con Sagasti "y apoyar a los peruanos en la preparación de la transición democrática" en los comicios de 2021, según el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

"Seguimos apoyando la gobernanza democrática, los derechos humanos, la transparencia y la prosperidad" de Perú, tuiteó Kozak.

En tanto, el canciller de Chile, Andrés Allamand, destacó que Sagasti tiene un "respaldo político contundente" para gobernar.

Publicidad

La llegada de Sagasti al poder fue recibida por alivio por miles de peruanos que habían protestado contra Merino.

"Él es una persona técnicamente preparada, cosa que no pasaba con el anterior usurpador. Me genera una tranquilidad, mas no estoy satisfecho aún porque todavía dentro del Parlamento existen diputados que deberían salir", dijo Walter Núñez, actor y clown de 30 años.

"Todos los jóvenes sentimos que hemos hecho un pequeño logro, pero no es suficiente. Este presidente tiene que hacer algo para mantener la democracia, pero a partir de abril, de las elecciones, depende de nosotros", declaró por su parte Geraldine Aldave, diseñadora de modas de 22 años.

"Cuente con mi apoyo", tuiteó Vizcarra, quien había denunciado la falta de "legalidad y legitimidad" de Merino.

Abandonado por el Congreso, Merino dimitió el domingo, cinco días después de haber asumido , acorralado por las multitudinarias protestas y las críticas a la represión.

Como jefa del Congreso peruano quedó la izquierdista Mirtha Vásquez, quien también votó contra la destitución de Vizcarra.

Publicidad

"Tener en el Congreso a una presidenta de izquierda mejorará la imagen", dijo el analista Álvarez Rodrich.

Sin embargo, es difícil augurar qué hará un Congreso fragmentado y dominado por cuatro partidos populistas durante el gobierno de Sagasti, tras los frecuentes choques con Vizcarra y con su antecesor Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Merino el lunes por la muerte de los dos manifestantes, aparentemente a manos de la Policía.

"No quedarán impunes" estos homicidios, prometió la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.