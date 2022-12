Termina huelga de Iberia tras acuerdo con sindicalistas

Los sindicatos mayoritarios de los trabajadores de tierra y vuelo de Iberia y la dirección de la aerolínea firmaron este miércoles un acuerdo que pone fin al conflicto que comenzó en noviembre.

El acuerdo está basado en la propuesta hecha a las partes por el mediador del conflicto, Gregorio Tudela, y consiste en reducir en 666 el número de empleados afectados por el recorte de plantilla, hasta un total 3.141.

El conflicto se originó en protesta por los planes de reestructuración de Iberia tras su fusión con la compañía British Airways, en enero de 2011.

Los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO, CTA Vuelo, USO, Sitcpla y Asetma, que representan al 93% de los empleados de Iberia, firmaron el acuerdo en la sede del Ministerio de Fomento en Madrid, en un acto presidido por la titular del departamento, Ana Pastor.

Iberia explicó que la firma de este acuerdo, de obligado cumplimiento para la totalidad de los empleados de la empresa, al ser aceptado mayoritariamente, supone la desconvocatoria inmediata de la huelga prevista para la próxima semana, del 18 al 22 de marzo, así como la retirada del plan de despidos propuesto por la dirección.

Los seis sindicatos firmantes del acuerdo son los que habían convocado las huelgas en Iberia a las que se adhirieron posteriormente los pilotos, que este miércoles no firmaron la propuesta de Tudela, por considerar que necesitan más tiempo para estudiarla, pero no seguirán adelante con los paros para no enturbiar la paz social lograda.

La ministra agradeció al mediador y a todas las partes el esfuerzo que han hecho para alcanzar el acuerdo.

Por su parte, el secretario federal del sector aéreo del sindicato UGT, Francisco Rodríguez, indicó que Tudela consiguió algo que parecía imposible, pero consideró que aquí no se acaba el problema que tiene Iberia, porque la viabilidad de la compañía no se obtiene sólo por reducir los empleados y los salarios.

En su opinión, la solución se obtiene con compromisos que espera que en las próximas semanas y meses "las dos partes seamos capaces de adquirirlos".

Madrid (España)