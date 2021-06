Terminó la odisea: niño nicaragüense hallado en la frontera de EE.UU. se reunió con su familia

Terminó la pesadilla para el niño nicaragüense que fue hallado deambulando por una zona baldía en la frontera sur de Estados Unidos , una solitaria travesía que conmovió al mundo.

“Maravilloso, imagínese ese abrazo que hemos esperado por 4 meses desde que salió de Nicaragua , tanta zozobra y tanta cosa”, expresó el tío del menor Misael Obregón.

Con un abrazo en el Aeropuerto Internacional de Miami se dio fin a una pesadilla que se extendió por meses para la familia de Wilton Gutiérrez Obregón. El menor, de 10 años, fue abandonado por coyotes en la frontera con México.

La odisea del ‘niño de la frontera’, como ahora es conocido, empezó cuando intentó cruzar con su madre desde México. Tras ser deportados, dicen que fueron secuestrados. Su tío, en Miami, habría pagado por el rescate, pero solo le alcanzó para la liberación del menor.

Los coyotes lo abandonaron a su suerte y luego Wilton fue hallado por un agente de la patrulla fronteriza.

“Muchas veces me sentí mal, me sentí culpable de todo lo que le pasaba a mi hermana y al niño, pero gracias a Dios coronamos y me siento orgulloso de que luché por mi hermana y por el niño hasta el final”, declaró Misael Obregón.

Se supo que a la mamá de Wilton sus secuestradores la habían dejado en libertad y así ella se habría entregado a las autoridades fronterizas. Tras casi dos meses de detención y con ayuda de organizaciones de derechos civiles, madre e hijo por fin están juntos y esperan iniciar una nueva vida en Miami, si así se los permiten.

“Es un niño bien carismático, bien risueño, él hace muecas y se ríe. Él dice que sueña con ser piloto, tiene muchas metas, el niño es muy inteligente”, agregó Misael Obregón.

En la Corte de Inmigración continúa el proceso de solicitud de asilo tanto de Wilton como de su mamá, por lo pronto, mientras se da el fallo, el menor será matriculado en un colegio cercano para iniciar en septiembre un nuevo año escolar.