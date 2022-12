Terremoto político en Reino Unido: partido UKIP gana elecciones europeas

La victoria del partido liderado por Nigel Farage, eurodiputado desde 1999, fue dada por hecha por los hasta ahora tres grandes partidos del Reino Unido, vapuleados por la irrupción de esta formación antieuropea que había prometido un "terremoto político" en el Reino Unido.

Pese a que las elecciones se celebraron el jueves, en coincidencia con comicios locales parciales en Inglaterra e Irlanda del Norte, los resultados se hicieron esperar en el Reino Unido debido al complicado sistema electoral.

A las 23.30 GMT sólo se habían atribuido 39 de los 73 escaños británicos en la Eurocámara, que en 2009 estaban dominados por 25 diputados conservadores y 13 de la formación de Farage, acusada de racista durante la campaña electoral por sus posiciones antiinmigración.

La ventaja de UKIP era ya muy clara con un 29 por ciento del respaldo total y 15 eurodiputados, frente al 24 por ciento de los laboristas, el 23 por ciento de los conservadores y un 7 por ciento de los Verdes, que lograrían al menos un escaño, al igual que los galeses Plaid Cymru.

El batacazo era total para los liberaldemócratas de Nick Clegg, que perdían al menos cinco eurodiputados y por ahora no obtendrían representación en el Parlamento europeo.

Como ocurrió en los comicios locales celebrados esta semana, los resultados muestran un desplome de los dos partidos que integran la coalición de Gobierno en el Reino Unido, conservadores y liberaldemócratas, y un avance insuficiente de la oposición laborista de Ed Miliband.

La victoria del Partido de la Independencia del Reino Unido, que en las elecciones locales ya logró fuertes avances que arrinconaron en especial a los liberaldemócratas, no tuvo paliativos.

Al conocer los primeros resultados, Nigel Farage se declaró esta noche convencido de que ha logrado consolidar "el terremoto" del mapa político que prometía para el Reino Unido.

"Nunca antes en el Reino Unido un partido considerado insurgente ha logrado liderar unas elecciones nacionales", dijo el líder de un partido sin representación en la Cámara de los Comunes y que en los comicios locales ya multiplicó exponencialmente su presencia en los ayuntamientos británicos.

Farage, que ha descartado una coalición en la Eurocámara con el Frente Nacional de Marine Le Pen, dijo que el "impacto" de la victoria de su partido podría llevar a la dimisión del líder liberaldemócrata, el viceprimer ministro Nick Clegg, y hacer que el jefe del Gobierno, David Cameron, reconsidere la fecha del prometido referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE.

"Vamos a seguir sorprendiendo a la gente", apuntó Farage en referencia a la inminencia de las elecciones generales que se celebrarán en este país en mayo de 2015.

Por su parte, el conservador William Hague, ministro británico de Exteriores en el Gobierno de David Cameron, consideró que el voto a favor de UKIP y otros resultados que se han registrado en Europa muestran "el profundo descontento" de muchos votantes.

"Es un voto que no lleva a elegir a un Gobierno equivocado, porque es un voto en unas elecciones europeas", apuntó Hague, que insistió en que el primer ministro, David Cameron, convocará un referéndum sobre la pertenencia de este país a la Unión Europea en 2017, como ha prometido.

La participación en el Reino Unido fue del 36 por ciento, muy por debajo del 43,11 por ciento de la Unión Europea, si bien por encima del 34,7 por ciento registrada en este país en 2009.

Unos 46 millones de británicos fueron llamados a las urnas el jueves para elegir a sus 73 representantes de la Eurocámara, así como para unos comicios locales parciales en Inglaterra e Irlanda del Norte que dieron como ganador al Partido Laborista y ya anticiparon el ascenso de UKIP.

Londres (Reino Unido)