Terror en Denver: tiroteo en una escuela deja al menos ocho heridos

Algunos se encuentran en estado crítico. Dos sospechosos del ataque fueron detenidos. Se busca determinar si son estudiantes.

El tiroteo se registró en la escuela STEM, ubicada a 13 km de la secundaria Columbine, en Colorado, donde hace 20 años dos estudiantes mataron a 13 personas.

Los dos sospechosos --uno mayor de edad, el otro, un menor- fueron detenidos por el departamento del sheriff del condado de Douglas.

"Sabemos que dos individuos ingresaron a la escuela STEM y se adentraron en las instalaciones donde atacaron a estudiantes por separado en dos lugares distintos", explicó el alguacil Tony Spurlock en una rueda de prensa.

"Tenemos ocho estudiantes que están en hospitales del área en este momento. Varios de ellos están en estado crítico", siguió el sheriff, asegurando que todos tenían "de 15 años para arriba".

"No tengo información específica sobre todos ellos. No puedo decir si son hombres, mujeres".

Spurlock señaló además que sospecha que los detenidos, que "no están heridos", eran también alumnos de esta escuela.

"Estamos trabajando con la fiscalía para órdenes de requisa para las casas de los sospechosos y un vehículo" que está en el estacionamiento de la escuela. "No tenemos más sospechosos", señaló el alguacil.

"Vamos a hacer todo lo posible para determinar qué pasó (...), vamos a llegar al fondo" de "este evento terrible, que nadie quiere en su comunidad".

La escuela STEM, que tiene 1.850 estudiantes entre kinder y secundaria, fue evacuada, mientras policías de élite requisaban cada salón.

Imágenes de la prensa local mostraron alumnos saliendo del edificio con los brazos en la cabeza.

Christian Paulson, estudiante de la escuela, dijo a la filial del canal ABC en Denver, que escuchó a niños gritando "tiroteo escolar!" mientras corrían.

"Yo estaba como '¿Qué? ¿Es esto real o mentira?', y me fui detrás de ellos", recordó. "Corrí con toda mi energía, me quedé sin aire".

Decenas de ambulancias, camiones de bomberos, patrullas y helicópteros fueron desplegados a las afueras de la escuela.

“No deberían tener miedo de ir a la escuela”

La STEM es una ‘charter schools’, escuelas con financiamiento público que deben aplicar los programas locales pero que son administradas de manera autónoma.

Y, a diferencia de las escuelas públicas del distrito, tiene vigilancia privada y no un oficial del sheriff asignado.

Con todo, Spurlock celebró que la celeridad con la que respondieron sus oficiales "ayudó a salvar vidas".

El FBI y otros cuerpos de seguridad colaboran con la investigación.

"No tenemos por ahora más información sobre los sospechosos (...) nada sobre su metodología", indicó Spurlock, que adelantó que por una entrevista a un testigo que ya hicieron sospechan que tenían un arma corta.

Rocco Dechalk dijo al canal 9 de Denver, que ayudó a un "adolescente que recibió un disparo en la espalda".

"Estaba hablando, parecía que estaba bien" antes de que se lo llevara una ambulancia, dijo.

El tiroteo en Columbine ocurrió el 20 de abril de 1999. Eric Harris y Dylan Klebold, estudiantes del último año, mataron a tiros a 12 compañeros y un profesor, antes de suicidarse.

A Columbine le han seguido tiroteos escolares aún más mortíferos: en abril de 2007 en Virginia Tech en Blacksburg, Virginia, con 32 muertos; en diciembre de 2012 en Sandy Hook Elementary School en Newton, Connecticut, con 20 niños entre 6 y 7 años fallecidos; y en febrero de 2018 en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, con 17 bajas.

Las armas de fuego mataron a cerca de 40.000 personas en 2017 en Estados Unidos, según cifras oficiales.

A pesar de la escalada de la violencia por armas de fuego, los esfuerzos por endurecer los controles se han enfrentado a fuertes barreras a nivel federal.

"No deberíamos tener que vivir así, nuestros hijos no deberían tener miedo de ir a la escuela", dijo Karin Asensio, de la organización 'Moms Demand Action for Gun Sense in America', de Colorado. "Debemos hacer más para prevenir la violencia armada en nuestras escuelas y comunidades".