Testigo de ataque contra hospital en Gaza dice que vio “cuerpos de ancianos y niños hechos pedazos”

Sigue siendo incierto quién lanzó el proyectil que impactó un hospital en Gaza , hecho que deja centenares de muertos y heridos. Mientras que Israel señala a la yihad islámica, un grupo extremista, Hamás acusa a los israelíes.



Lo cierto es que mientras el mundo condena este ataque, que refleja la barbarie de esta guerra, el dolor, el miedo y la incertidumbre siguen golpeando a quienes permanecen en la Franja de Gaza, que es blanco continuo de bombardeos desde Israel.

Entre carros calcinados y escombros continúan buscando a las víctimas. "Papá, por favor contéstame", exclama una mujer entre el llanto. No sabe nada de él desde la noche del martes, cuando el hospital al Ahli Arab estalló en llamas tras el ataque.

"De repente sentimos que había fuego y que nos caían cosas encima. Se cortó la luz y no podíamos vernos. No sé cómo describirlo, no sé cómo logramos salir de esto", cuenta Fátima Saed, testigo del ataque contra el hospital en Gaza.

Ese era uno de los 20 centros médicos en el norte de la Franja de Gaza bajo orden de evacuación del ejército israelí y albergaba a más de 2.000 personas, entre niños, pacientes y desplazados.

Entre ellos estaban Waleed y su familia, que habían llegado al lugar en busca de refugio, y se encontraron con el horror de la guerra. "Debido al miedo y los bombardeos vinimos aquí al hospital. Sentimos que un cohete impactó en el lugar. Después de eso vimos cuerpos hechos pedazos, ancianos, niños y mujeres", describió este hombre.

Fadl Naeem, que estaba en un quirófano del hospital cuando vino la explosión, relató la impotencia que sintió al no poder responder ante la magnitud de la emergencia: “El hospital estaba lleno de muertos, heridos y partes de cadáveres. La gente lloraba y gritaba. Intentamos brindar primeros auxilios, pero hubo más heridos de los que pudimos manejar con nuestros limitados recursos".

"Miren lo que le pasó a la gente, tengan piedad de nosotros. Todo lo que está pasando es una vergüenza. Miren cómo murió la gente, todos eran civiles, no tenían armas", clamó un testigo en el sitio de la tragedia, donde siguen buscando cuerpos de entre los escombros.

Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista Hamás, aseguran que la cifra de víctimas asciende a 471 muertos y más de 300 heridos, un ataque que enluta la población del enclave palestino, que exige respuestas sobre su autoría.