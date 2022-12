The New York Times expresa su apoyo a Hillary Clinton

El prestigioso the New York Times expresó el sábado su apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton en la elección presidencial, saludando "su intelecto, experiencia y coraje".

El cotidiano destaca la experiencia y las ideas pragmáticas de Clinton, frente al republicano Donald Trump quien "no revela nada de sí mismo o de sus planes y promete la luna y las estrellas".

Trump es el "peor candidato de un gran partido en la historia moderna estadounidense", afirma el NYT.

El Times precisa que no apoya a la exsecretaria de Estado solamente porque no es Trump, sino "a causa de los desafíos que enfrenta el país y de la capacidad de Clinton para confrontarlos".

"Durante más de 40 años en la vida pública, Hillary Clinton midió sus fuerzas y evaluó sus respuestas", señala el cotidiano.

"Nuestro apoyo está basado en el respeto por su intelecto, experiencia, firmeza y coraje, durante una carrera casi enteramente consagrada al servicio público, a menudo como la primera o la sola mujer en su sector".

El apoyo del Times llega dos días antes del primer debate presidencial, punto fuerte de la campaña, a seis semanas de la elección.