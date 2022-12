The Times denuncia el uso de armas químicas en Siria

Pruebas forenses señalan que se utilizó "algún tipo de arma química" en una zona cercana a Damasco, donde se produjeron duros enfrentamientos entre los partidarios del régimen de Bachar al Assad y los rebeldes, según señalaron fuentes de Defensa no identificadas a The Times.

No obstante, el diario británico no precisa si esas supuestas armas químicas habrían sido utilizadas por efectivos del régimen o por la oposición.

Según los expertos británicos que analizaron las muestras, se trata indudablemente de restos de armas químicas y no de sustancias que podrían utilizarse en la respuesta a manifestaciones o disturbios.

Estados Unidos, al igual que el Reino Unido, ha advertido de que el uso de armas químicas en Siria sería la "línea roja" que justificaría una intervención.

Este lunes el régimen de Damasco rechazó el envío a Siria de un equipo técnico de Naciones Unidas para investigar el posible uso de armas químicas.

Francia y el Reino Unido han pedido a la ONU que investigue el posible uso de armas químicas en Siria, tanto por parte de los rebeldes como del Gobierno de Al Asad.

Siria vive desde hace más de dos años una situación de guerra civil que se ha cobrado más de 70.000 víctimas.

Londres (Inglaterra)