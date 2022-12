Theresa May se quejó con Trump sobre filtraciones en investigación de atentados en Mánchester

Servicios de inteligencia británicos anunciaron que no compartirán información con sus pares estadounidenses, luego de la publicación de fotos y datos.

Filtraciones sobre el atentado de Mánchester realizadas por fuentes de otros gobiernos "minan" la investigación y la confianza, aseguró este jueves la Policía británica, que, según la BBC, dejó de compartir información con Washington.

BBC reveló, sin identificar a sus fuentes, que la Policía de Mánchester está "furiosa" por las fugas y que ha dejado de compartir información con Washington.

Antes, un portavoz de la policía antiterrorista dijo que los investigadores dependen de la confianza de sus socios en materia de seguridad en el mundo y agregó: "cuando esa confianza se rompe, mina esas relaciones y mina nuestra investigación".

"Ese daño es todavía mayor cuando implica la publicación no autorizada de pruebas potenciales en medio de una gran investigación contraterrorista", agregó.

Esta protesta se produce después de que la prensa estadounidense difundiera el nombre del autor del atentado, Salman Abedi, antes de que lo hicieran las autoridades británicas, y de que el diario New York Times publicara el miércoles fotos detalladas de los restos de la bomba que mató a 22 personas e hirió a 59 en el Manchester Arena el lunes.

Libia dice que advirtió a Reino Unido de la radicalización del autor... Asimismo, el ministro de Interior francés, Gérard Collomb, reveló en una televisión de su país que Abedi había pasado por Libia y probablemente Siria antes de realizar el atentado, cuando Londres había brindado sólo su nombre y edad.

Minista de Interior británica, Amber Rudd, tildó de "irritante" ese goteo de información, y la prensa británica aseguró que la primera ministra Theresa May abordará el asunto con el presidente Donald Trump en la cumbre de la OTAN de este jueves en Bruselas.