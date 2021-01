Tiemblan las ‘ratas de dos patas’: Paquita la del Barrio se lanzó a la política

La noticia se hizo pública durante una rueda de prensa del Movimiento Ciudadano de México . "Yo no busco nada, estoy aquí por amor, porque así me nace. Yo solo sé qué hay personas detrás de mí, que son las que me van a enseñar en cómo manejarme en este asunto”, dijo Paquita la del Barrio, de 73 años, a los medios locales.

Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio, hizo oficial su registro a diputada del distrito de Misantla y pidió que "no se le juzgara por su decisión", luego de una presentación de sus canciones más famosas como 'Rata de dos patas' y 'Tres veces te engañé'.

La cantante conocida como "Paquita la del Barrio", después de cantar "Rata de dos patas", se registró como precandidata del Partido Movimiento Ciudadano a la diputación local por el distrito de Misantla, Veracruz. pic.twitter.com/txpbIb1o0Y — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) January 26, 2021

“Lo que prevalece en la vida es el amor y eso es lo que yo tengo para mí tierra, para Veracruz y para mi pueblo. Amo a mi gente”

Los voceros y representantes del Partido Naranja manifestaron que "es un honor" para ellos que la cantante y representante de las mujeres se uniera a su causa.

'La reina del pueblo', como también es llamada por su gente, espera ser elegida el próximo 6 de junio luego de las elecciones de la Cámara de Diputados Federales de México.