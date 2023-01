Tiene 104 años y viajó a Suiza para poner fin a su vida: la extraordinaria historia de David Goodall

Es el científico australiano más antiguo y, aunque no padece ninguna enfermedad terminal, ha decidido someterse a una eutanasia.

David Goodall, activista en favor de la legalización de este procedimiento en Australia, indicó que el propósito de su viaje es llegar al país europeo, donde la muerte asistida es legal, reportó la cadena local ABC.

El pasado mes, durante su último cumpleaños, Goodall aseguró que pasaría el resto de sus días haciendo campaña para que se legalice la eutanasia voluntaria en el estado de Australia Occidental, donde reside.

"Lamento profundamente haber llegado a mi edad", contó el especialista en ecología. "No soy feliz. Quiero morirme. No es particularmente triste", agregó.

Por eso, el australiano cambió de parecer e inició un viaje sin retorno: su primera parada será la ciudad francesa de Burdeos, donde visitará a familiares, para después concluir en la urbe suiza de Basilea.

Goodall, cuya condición física y su calidad de vida se han deteriorado significativamente, viajó desde Perth -la capital de Australia Occidental- acompañado por un representante de la ONG Exit International, en favor de la eutanasia.

"Siento que una persona tan anciana como yo debería tener los derechos plenos de un ciudadano, entre ellos el de la muerte voluntaria asistida", remarcó el veterano en declaraciones a la ABC.

En 2016, Goodall acaparó la atención de los medios cuando la universidad en la que trabajó como investigador asociado honorífico le ordenó que dejara su oficina por considerarlo un riesgo a su propia seguridad.

Tras el recurso de Goodall, con el apoyo de la opinión pública, la decisión fue revertida.

Eutanasia asistida es ilegal en muchos países y en Australia solamente es legal en el estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, en donde se aprobó el año pasado.

Pero la ley en Victoria entrará en vigor en 2019 y estará restringida a pacientes con enfermedades terminales en pleno ejercicio de sus facultades mentales y con una esperanza de vida de menos de seis meses.