Tiene 67 años, está embarazada de gemelos y se niega a abortar pese al riesgo que corre

Imagen: Beijing News

Los médicos le recomendaron interrumpir la gestación por el bien de su salud. De dar a luz, sería la mujer de más edad en hacerlo en China.

Una mujer china de 67 años embarazada de gemelos ha rechazado el consejo de los médicos que le recomendaba abortar y asegura estar decidida a llevar a término su gestación, lo que la convertiría en la mujer de más edad en dar a luz.

La mujer y su esposo, residentes en Pekín, perdieron a su único hijo en un accidente de tráfico hace cuatro años y se decidieron a un tratamiento de fertilización in vitro para volver a tener descendencia, informa hoy el diario Beijing News.

La mujer, apellidada Zhang, no había tenido más descendencia por la política del hijo único entonces vigente en China. Tras la muerte de su único vástago (que murió con 34 años), fueron rechazados debido a su avanzada edad.

Ambos lograron que un hospital de Taiwán accediera a realizar el tratamiento para que ella volviera a quedarse embarazada. Sin embargo, los médicos chinos no han sido tan optimistas y le han recomendado que aborte debido al peligro para su salud.

Además, la Comisión Municipal de Sanidad y Planificación Familiar de Pekín ha comunicado a hospitales y médicos de la ciudad que no deben prestarle atención médica sin consultar primero con las autoridades.

Ante las críticas y preguntas acerca de si puede hacerse, ella asegura que puede vivir hasta los 85 años para ver a sus hijos alcanzar la edad adulta, pero si no asegura que un sobrino suyo, actualmente de 40 años, se ocuparía de ellos.

En China no hay una edad límite para la maternidad. Hasta ahora, la mujer de más edad en dar a luz en este país había sido una que alumbró gemelos en 2010 a los 62 años.