“Tienes sangre en las manos”: en Texas y Ohio reciben con protestas a Donald Trump

Aunque manifestantes dicen que su discurso ha instigado la violencia, el presidente de EE. UU. afirma que su "retórica une a la gente".

"Hagan algo", "Deja de ser un bebé, hazle frente a la NRA (siglas en inglés de la Asociación Nacional del Rifle)", se leía en algunos carteles, en los que también se le daba al gobernante la "Bienvenida a Toledo", en alusión a un error que cometió durante su mensaje el fin de semana al país, cuando habló de la localidad vecina de Dayton.

Los manifestantes instalaron además el Baby Trump, un globo con la figura del gobernante como un bebé, que se ha convertido en uno de los iconos de las protestas en contra del mandatario.



Control de armas