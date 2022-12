Tiroteo empaña toma de posesión de Enrico Letta como jefe de Gobierno italiano

El hombre que perpetró este domingo el tiroteo ante la sede del Gobierno en Roma, en el que resultaron heridas tres personas, "tenía como objetivo a los políticos, no era un loco", dijo el fiscal de Roma, Pierfilippo Laviani.

"Es un hombre lleno de problemas que ha perdido el trabajo, había perdido todo, tuvo que regresar con su familia. Estaba desesperado", agregó.

"En general quería disparar contra los políticos, pero visto que no podía alcanzarlos ha disparado contra los carabineros", aseguró el fiscal tras escuchar a Luigi Prieti, de 46 años y autor del ataque.

Laviani explicó que el arma que usó era de procedencia ilícita y aseguró que el hombre "ha confesado todo. No parece una persona desequilibrada", insistió.

El fiscal visitó el hospital de San Giovanni, donde se encuentra ingresado Prieti, quien resultó herido en la cabeza al ser reducido por los carabineros.

Susto

El nuevo primer ministro italiano, Enrico Letta, de 46 años y procedente del Partido Demócrata (PD), tomó este domingo posesión de su cargo al frente de un Gobierno de coalición, en una ceremonia empañada por el tiroteo ante la sede del Ejecutivo.

A las 09:30 a.m. (hora local) comenzó en el palacio del Quirinal, sede de la jefatura del Estado, la ceremonia de juramento de Letta y de su equipo de Gobierno, formado tanto hombres y mujeres de perfil técnico así como políticos tanto del PD como del conservador Pueblo de la Libertad (PDL) de Silvio Berlusconi y de Elección Cívica, de Mario Monti.

Un Gobierno de coalición con el que se espera que Italia pueda poner fin a dos meses incertidumbre y bloqueo político, producto de los complicados resultados que emanaron de las elecciones del pasado febrero.

Sin embargo, durante la misma se vivieron momentos de gran tensión a causa de la acción de un hombre que disparó ante la sede del Gobierno -situada a poco más de medio kilómetro del Quirinal-, hiriendo a dos carabineros (policía militarizada) y a un mujer embarazada que pasaba en ese momento por el lugar.