Tiroteo en EE. UU. deja siete muertos y siete heridos

Según las autoridades, el conductor terminó teniendo un accidente mientras era perseguido por agentes de seguridad para que detuviera los disparos, persecución en la que este también falleció.

Los hechos ocurrieron en la localidad californiana de Isla Vista, muy cerca de la Universidad de California, en Santa Bárbara, en una zona de ocio que en esos momentos estaba abierta al público, lo que provocó escenas de pánico.

"Este incidente parece ser una situación de asesinato masivo", aseguró el alguacil del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, a medios locales, quien además afirmó que se trató de un ataque premeditado.

"Actualmente tenemos siete personas confirmadas muertas, incluido el sospechoso, y seis víctimas", agregó.

Los hechos sucedieron en pocos minutos, alrededor de las nueve y media de la noche hora local, cuando se reportaron los primeros disparos, mientras que 10 minutos más tarde la Policía ya encontró el cadáver del sospechoso dentro del carro, un BMW negro, desde el que había abierto fuego contra los viandantes.

"Los agentes intercambiaron disparos hasta dos veces con el atacante antes de que su vehículo se estrellase y fue encontrado muerto en el interior con una herida de bala en la cabeza. Las autoridades recuperaron una pistola semiautomática", agregó Brown.

El alguacil del condado también indicó que su equipo ha hallado pruebas escritas y una cinta de video que sugieren que el tiroteo fue algo premeditado con antelación y que están analizando hasta nueve escenarios diferentes donde el autor abrió fuego.

"Obviamente se trata de la obra de un loco", agregó el alguacil que no pudo aclarar si el sospechoso falleció a causa de una herida de bala de los agentes o bien por un disparo autoinfligido, y tampoco dio la identidad del autor de los hechos ni aclaró si se trataba de un estudiante del campus universitario.

El video al que se refieren las autoridades podría tratarse, según medios locales, de una grabación colgada en el portal Youtube por un joven que se identifica como Elliot Rodger y en el que asegura que ejecutará "su venganza contra la humanidad".

El joven afirma en las imágenes, de unos 7 minutos de duración, que durante los últimos ocho años ha sentido la soledad y el rechazo constante de las mujeres, que nunca se han sentido atraídas por él.

"Las mujeres le dan su afecto, su sexo, su amor, a otros hombres, pero nunca a mí. Tengo 22 años y aún soy virgen, ni siquiera he besado nunca a una chica. He ido a la universidad durante dos años y medio, de hecho algo más. Y aún soy virgen", relata en la grabación.