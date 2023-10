Angustiante relato de colombiano que estuvo cerca de tiroteo en Estados Unidos: "Quedamos en shock"

Dani Córdoba Muñoz es un ciudadano colombiano que estuvo cerca del lugar donde se perpetró el tiroteo en Estados Unidos, ocurrido el pasado miércoles, 27 de octubre de 2023, en el estado de Maine.

El ciudadano compartió que durante el fatídico hecho se encontraba manejando en dirección a la casa de su hermano.

“Cuando yo escuché el tiroteo, ya estaba a dos minutos de la casa de mi familiar y todo ocurrió a dos millas de la casa de él. Lo único que yo hice fue orillarme porque había mucha policía en el lugar. Todos quedamos asustados, todos en shock, porque no sabíamos (qué pasaba). Sentí miedo porque nunca había escuchado tantos disparos en una sola vez”, indicó.

Después de que se suscitara este tiroteo en Estados Unidos, sonaron las sirenas, las cuales alertaron a la ciudadanía. Por esto, el hermano de Dani Córdoba Muñoz lo llamó y le preguntó por su paradero y bienestar.

Publicidad

“Él me dijo: ‘¿Dónde estás?, ¿ya llegaste? Dame una respuesta'. Yo le dije que había escuchado los tiros, pero que no sabía qué había pasado. Luego él me dijo que me encerrara y fuera a un lugar seguro porque estaban matando gente y que ya había varios muertos”, agregó.

Tras enterarse de la situación, el ciudadano colombiano trató de buscar refugio, por lo que llegó a una especie de bodegas sobre la carretera, donde aguardó en su vehículo.

Dani Córdoba compartió las medidas que están tomando en la zona, puesto que el señalado autor del tiroteo en Maine seguía prófugo de la justicia.

Publicidad

“Hay mucha policía rondando y parando carros. Te dicen que te mantengas en casa y que no salgas. Eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, no hemos podido trabajar, las empresas están paradas”, señaló.

El colombiano también aprovechó para dialogar sobre este tipo de situaciones que se registran con frecuencia en el país norteamericano.

“Lamentablemente sí, el uso de armas aquí está muy salido de las manos. He escuchado por ahí que dicen que hay más armas que gente aquí, entonces sí está feo. Yo llevo dos años aquí en Estados Unidos, en este estado. Hace un año pasó algo similar, pero no fue tan desastroso. Uno anda con miedo porque es bastante peligroso andar por ahí”, señaló.

Dani además precisó que pese a que el lugar en un estado pequeño cuenta con zonas campestres que permiten ocultarse fácilmente.

Publicidad

“Me imagino que por ahí debe estar escondido. Aquí hay mucha montaña, te puedes esconder fácil”, acotó.